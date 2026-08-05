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Mexique : un influenceur assassiné en plein direct sur TikTok

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Mexique : un influenceur assassiné en plein direct sur TikTok
Mexique : un influenceur assassiné en plein direct sur TikTok

L’influenceur mexicain César Gastelum a été abattu mardi soir alors qu’il réalisait une vidéo en direct sur TikTok devant un restaurant de Culiacán, dans l’État de Sinaloa. Suivi par plus de 500 000 personnes, le jeune homme d’environ 25 ans était accompagné de deux amis et participait à un défi pour lequel tous trois s’étaient déguisés en livreurs de repas.

Durant la diffusion, deux individus circulant à moto se sont arrêtés à leur hauteur. L’un d’eux a tiré sur César Gastelum avant de prendre la fuite. Le direct a été immédiatement interrompu et les images ont ensuite été retirées de TikTok, mais des extraits de l’attaque ont été conservés et relayés par plusieurs sites d’information.

Une série de meurtres visant des influenceurs

Les premiers renseignements communiqués par la police faisaient état de la mort d’un livreur. L’enregistrement et les témoignages recueillis sur place ont toutefois permis d’identifier la victime. Des militaires, des policiers et des agents de la médecine légale ont été mobilisés dans cette zone commerciale très fréquentée, située à proximité du siège du parquet de Sinaloa.

Aucun élément n’a pour l’instant permis d’établir le mobile du meurtre. Culiacán demeure cependant marquée par les affrontements internes d’un puissant cartel local. Selon la presse mexicaine, une dizaine d’influenceurs, dont certains étaient soupçonnés d’entretenir des liens avec des groupes criminels, ont été assassinés ces dernières années dans l’État de Sinaloa.

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