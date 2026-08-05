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Frappe russe meurtrière sur Kiev : Zelensky réclame des défenses antimissiles

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Frappe russe meurtrière sur Kiev : Zelensky réclame des défenses antimissiles
Frappe russe meurtrière sur Kiev : Zelensky réclame des défenses antimissiles

Une attaque russe massive sur Kiev a fait au moins 17 morts et plus de 40 blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé le manque de systèmes antimissiles fournis par les alliés, estimant que des vies auraient pu être sauvées.

Au lendemain d’une nuit de bombardements intenses sur la capitale ukrainienne, Volodymyr Zelensky a mis en cause directement ses partenaires occidentaux. Des défenses antimissiles supplémentaires auraient permis d’éviter des victimes, a-t-il affirmé, alors que le bilan provisoire s’établit à au moins 17 morts et plus de 40 blessés.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a lui aussi haussé le ton. « Les frappes russes ne prennent pas de vacances d’été », a-t-il déclaré, appelant les partenaires de Kiev à maintenir leur soutien sans interruption. « Chaque intercepteur compte. Ce sont des outils qui sauvent des vies, et j’exhorte tous nos partenaires à accélérer toutes les décisions en la matière. »

Sybiha a également réclamé un durcissement des sanctions contre Moscou, jugeant indispensable de perturber la capacité de la Russie à produire ces missiles balistiques. « Des sanctions supplémentaires et sévères sont critiques et urgentes », a-t-il insisté.

Cette attaque figure parmi les plus importantes menées contre Kiev depuis plusieurs semaines, et intervient dans un contexte où les négociations sur de nouvelles livraisons de systèmes de défense aérienne restent au point mort chez plusieurs alliés occidentaux.

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