Crise au Moyen-Orient : Washington conteste la fermeture du détroit d’Ormuz alors que les États-Unis et l’Iran ouvrent des négociations cruciales

Des négociateurs américains et iraniens doivent se rencontrer dimanche en Suisse pour tenter de faire avancer les discussions de paix, dans un contexte de fortes tensions régionales. Ces pourparlers interviennent alors qu’un désaccord oppose Washington et Téhéran concernant la situation dans le détroit d’Ormuz, l’une des voies maritimes les plus stratégiques au monde.

L’Iran affirme avoir fermé le détroit d’Ormuz en réaction aux attaques israéliennes menées au Liban. Cette annonce a suscité une vive inquiétude sur les marchés et auprès des acteurs du transport maritime, compte tenu de l’importance de ce passage pour les exportations mondiales de pétrole et de gaz.

Les États-Unis contestent toutefois cette version. Le Commandement central américain (CENTCOM) assure que le détroit reste ouvert et que la circulation maritime se poursuit. Selon l’armée américaine, 55 navires marchands ont traversé le détroit samedi, ce qui témoignerait du maintien des activités de navigation dans la zone.

Pendant ce temps, une délégation iranienne conduite par le négociateur en chef Mohammad Baqer Qalibaf et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi est arrivée en Suisse pour participer aux discussions. Les représentants américains doivent également prendre part à ces échanges diplomatiques considérés comme particulièrement importants pour l’avenir de la région.

Les négociations se déroulent alors que les tensions entre l’Iran, Israël et les États-Unis restent élevées. Les développements récents ont ravivé les craintes d’une escalade susceptible d’affecter non seulement la sécurité régionale, mais aussi les marchés énergétiques mondiaux.

Le détroit d’Ormuz demeure au cœur des préoccupations internationales. Chaque jour, une part importante du pétrole transporté par voie maritime y transite, ce qui en fait un point névralgique de l’économie mondiale. Toute perturbation durable du trafic dans cette zone pourrait avoir des répercussions considérables sur les prix de l’énergie et sur le commerce international.

Alors que les délégations américaine et iranienne s’apprêtent à entamer leurs discussions en Suisse, les regards sont désormais tournés vers ces pourparlers, qui pourraient contribuer à réduire les tensions ou, au contraire, révéler l’ampleur des divergences entre les deux pays.