L’humoriste Elena Nagapetyan a déposé une plainte pour viol contre le scénographe Julien Mairesse à la suite de faits qu’elle affirme avoir subis dans un hôtel de Biarritz en juin 2025. Selon son avocate, une information judiciaire a été ouverte et l’intéressé a été mis en examen. Le professionnel, connu pour ses collaborations dans l’industrie musicale, conteste formellement les accusations portées à son encontre.

D’après le récit de la comédienne, les faits se seraient produits après une soirée organisée à l’issue d’un spectacle. Elle affirme que l’homme l’aurait suivie jusqu’à sa chambre d’hôtel avant de lui imposer une relation sexuelle malgré son refus. La plainte a été déposée peu après les événements, mais l’artiste a choisi de rendre l’affaire publique un an plus tard, estimant être désormais prête à s’exprimer.

Deux versions radicalement opposées

L’enquête s’appuie notamment sur les déclarations des protagonistes et sur plusieurs témoignages recueillis par les enquêteurs. Un collègue de l’humoriste affirme l’avoir retrouvée en état de choc le lendemain des faits et assure n’avoir observé aucun rapprochement particulier entre les deux personnes durant la soirée. Ces éléments figurent parmi ceux examinés dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.

La défense de Julien Mairesse présente une version totalement différente. Son avocat soutient que les deux adultes auraient entretenu une relation consentie et évoque des images de vidéosurveillance ainsi que des témoignages qui, selon lui, contredisent les accusations. L’affaire reste désormais entre les mains de la justice, chargée d’établir les circonstances exactes des faits dénoncés.