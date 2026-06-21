Keir Starmer sur la sellette : des rumeurs de démission secouent le gouvernement britannique

Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait face à une pression politique croissante après des informations de presse affirmant qu’il pourrait annoncer sa démission dès lundi. Selon le journal britannique The Observer, le chef du gouvernement serait en train d’évaluer son avenir politique, alors que les contestations internes au sein du Parti travailliste se multiplient.

D’après le quotidien, Starmer aurait passé le week-end à discuter de sa situation avec son épouse dans la résidence officielle de campagne de Chequers avant de prendre une décision définitive. Plusieurs figures importantes du Parti travailliste s’attendraient à une déclaration claire concernant son avenir au début de la semaine.

La fragilité de sa position s’est accentuée vendredi à la suite de la victoire de son rival Andy Burnham lors d’une élection partielle. Ce succès lui permet désormais d’obtenir un siège au Parlement, une étape qui pourrait ouvrir la voie à une contestation formelle de la direction du parti.

Malgré les spéculations, une source gouvernementale a affirmé que Keir Starmer demeurait pleinement concentré sur ses responsabilités à la tête du gouvernement. Cette source a renvoyé aux déclarations récentes du Premier ministre, qui a assuré vouloir poursuivre son travail et remplir son mandat.

Vendredi, Starmer a d’ailleurs déclaré qu’il combattrait toute tentative visant à le déloger de la direction du Parti travailliste. Il a également appelé les membres de sa formation politique à éviter les divisions internes, estimant que des querelles de leadership risqueraient d’affaiblir le parti.

Cette séquence politique intervient après plusieurs mois de tensions et de critiques au sein du Labour. L’émergence d’Andy Burnham comme possible alternative à la tête du parti alimente désormais les interrogations sur l’avenir du Premier ministre, alors que le Royaume-Uni attend une clarification de sa part dans les prochains jours.