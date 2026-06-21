Les États-Unis démentent la fermeture du détroit d’Ormuz et assurent que le trafic maritime se poursuit

L’armée américaine a rejeté samedi les affirmations de l’Iran selon lesquelles le détroit d’Ormuz aurait été fermé. Washington affirme que cette voie maritime stratégique demeure ouverte et que la circulation des navires s’y poursuit normalement malgré les tensions persistantes dans la région.

Dans une déclaration à Reuters, le capitaine de vaisseau Tim Hawkins, porte-parole du Commandement central américain, a assuré que l’Iran ne contrôlait pas le détroit. Il a souligné que le trafic maritime continuait de circuler sans interruption et que les forces américaines surveillaient de près la situation.

« L’Iran ne contrôle pas le détroit d’Ormuz », a déclaré le responsable militaire. Selon lui, les navires commerciaux et les autres bâtiments continuent d’emprunter cette route maritime essentielle, tandis que les États-Unis maintiennent une vigilance constante afin de garantir la liberté de navigation.

Le détroit d’Ormuz constitue l’un des passages maritimes les plus importants au monde. Situé entre l’Iran et Oman, il relie le golfe Persique à la mer d’Arabie et voit transiter une part significative des exportations mondiales de pétrole et de gaz naturel.

Toute perturbation du trafic dans cette zone est susceptible d’avoir des conséquences importantes sur les marchés énergétiques mondiaux. C’est pourquoi les déclarations concernant une éventuelle fermeture du détroit sont suivies avec une attention particulière par les gouvernements, les entreprises et les acteurs du secteur maritime.

Dans ce contexte, les États-Unis cherchent à rassurer les marchés et leurs alliés en affirmant que la situation reste sous contrôle. Selon le Commandement central américain, aucune interruption du trafic n’a été constatée et les forces déployées dans la région continuent de surveiller l’évolution de la situation afin de préserver l’ouverture de cette route commerciale stratégique.