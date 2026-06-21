Après dix ans de hausse, le nombre de réfugiés en Europe marque un coup d’arrêt

La population de réfugiés et de demandeurs d’asile en Europe s’est stabilisée en 2025 après plus d’une décennie de croissance continue, selon un rapport du Centre de recherche et d’analyse des migrations de la Fondation Rockwool Berlin. L’étude, consultée par Reuters, souligne également une baisse des demandes d’asile pour la deuxième année consécutive.

D’après les données publiées, l’Union européenne et la Grande-Bretagne comptaient ensemble 9,59 millions de réfugiés et de demandeurs d’asile en 2025, contre 9,58 millions un an plus tôt. Cette quasi-stagnation contraste fortement avec les hausses rapides observées ces dernières années, notamment après le début de l’invasion russe de l’Ukraine.

Le nombre de nouvelles demandes d’asile a reculé à 770 000 en 2025. Ce chiffre était de 1,01 million en 2024 et de 1,1 million en 2023, illustrant une tendance à la baisse qui semble désormais s’installer à l’échelle européenne.

Pour Tommaso Frattini, directeur adjoint de l’institut, ces données marquent un tournant. « La période de croissance rapide de la population réfugiée en Europe semble être terminée », estime-t-il dans le rapport.

La question migratoire demeure toutefois au cœur du débat politique dans de nombreux pays européens. Ces dernières années, l’immigration est devenue un sujet majeur de confrontation politique, dans un contexte marqué par la progression des partis d’extrême droite et des mouvements populistes de droite dans plusieurs États.

Derrière la stabilité globale des chiffres se cachent cependant des situations nationales contrastées. L’Allemagne, principal pays d’accueil en Europe, a enregistré une baisse de 4,7 % de sa population de réfugiés et de demandeurs d’asile. L’Italie a connu un recul encore plus marqué, avec une diminution de 17,9 %.

À l’inverse, la France, l’Espagne et la Grande-Bretagne ont vu leur population de réfugiés et de demandeurs d’asile augmenter au cours de l’année 2025. Ces évolutions divergentes montrent que les dynamiques migratoires continuent de varier fortement d’un pays européen à l’autre, malgré la stabilisation observée à l’échelle du continent.