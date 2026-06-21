Zelensky alerte sur une attaque russe imminente : l’Ukraine se prépare à des frappes de grande ampleur

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti samedi que la Russie préparait une attaque massive imminente contre l’Ukraine. Dans une allocution vidéo adressée à la population, il a appelé les habitants à redoubler de vigilance face aux alertes aériennes dans les heures à venir.

« Ce soir et dans les heures qui suivent, il est particulièrement important de prêter une attention particulière aux alertes aériennes », a déclaré le chef de l’État ukrainien. Selon lui, les forces russes sont en train de préparer une offensive d’envergure susceptible de viser plusieurs régions du pays.

Cet avertissement intervient alors que de nouvelles frappes russes ont touché différentes zones d’Ukraine samedi, faisant au moins six morts. Parmi les victimes figure notamment une femme tuée dans sa voiture lors d’une attaque à Zaporijia, dans le sud-est du pays.

Depuis plusieurs semaines, la Russie a intensifié ses bombardements contre les grandes villes ukrainiennes. Kiev ainsi que d’autres centres urbains ont été visés par une série d’attaques de grande ampleur qui ont causé de nombreuses pertes humaines et d’importants dégâts matériels.

L’une des frappes les plus marquantes a eu lieu lundi dernier. Selon les autorités ukrainiennes, dix personnes ont été tuées à travers le pays. Le bombardement a également gravement endommagé le monastère de la Laure des Grottes de Pechersk, un site vieux de plus de mille ans considéré comme un symbole majeur du patrimoine spirituel et culturel de l’Ukraine.

Face à cette pression militaire accrue, Volodymyr Zelensky a assuré que l’armée ukrainienne poursuivrait ses opérations de frappes à moyenne et longue portée. Ces attaques ciblent notamment le secteur pétrolier russe, que Kiev considère comme un élément stratégique soutenant l’effort de guerre de Moscou.

Alors que le conflit entre dans une nouvelle phase de tensions, les autorités ukrainiennes redoutent désormais une nouvelle vague d’attaques d’envergure contre les infrastructures et les villes du pays, tandis que la population est appelée à rester en état d’alerte maximale.