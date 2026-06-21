Deux adolescents de 15 ans meurent noyés dans le Doubs malgré l’interdiction de baignade

Deux adolescents âgés de 15 ans ont perdu la vie samedi à Besançon après s’être baignés dans le Doubs, au niveau du barrage de Micaud, un secteur où la baignade est interdite. Malgré l’intervention rapide des secours, les deux jeunes n’ont pas pu être réanimés après avoir été repêchés en arrêt cardio-respiratoire.

Selon les premiers éléments rapportés par la presse locale, l’un des adolescents aurait soudainement disparu sous la surface de l’eau. Son camarade aurait alors tenté de lui porter secours avant d’être lui-même emporté par les courants. Plusieurs témoins se sont jetés à l’eau pour essayer de les sauver avant l’arrivée des secours.

Une zone connue pour sa dangerosité

Dans un communiqué, la mairie de Besançon a adressé ses condoléances aux familles et annoncé la mise en place d’un accompagnement psychologique pour les proches et les personnes présentes au moment du drame. Les autorités rappellent que la baignade est interdite dans cette partie de la rivière en raison de risques importants liés notamment aux courants et aux aménagements hydrauliques.

Ce nouveau drame intervient alors que les noyades restent un enjeu majeur de sécurité en France. Selon Santé publique France, 409 personnes ont perdu la vie par noyade durant l’été 2025, soit une hausse de 16 % par rapport à l’année précédente. Parmi les victimes figuraient 57 enfants et adolescents, soulignant la vulnérabilité des plus jeunes face aux dangers des baignades en zones non surveillées.