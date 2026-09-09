Chaos aérien au Royaume-Uni : plus de 1 000 vols annulés après une panne nationale

Une panne informatique du contrôle aérien au Royaume-Uni a causé l'annulation de plus de 1 000 vols, perturbant plusieurs aéroports majeurs, dont Heathrow et Gatwick, le 8 septembre. Le prestataire NATS a reconnu des failles dans ses systèmes et la ministre des Transports appelle à des améliorations pour éviter de futurs incidents.

Une panne informatique du contrôle aérien britannique a entraîné l’annulation de plus de 1 000 vols au départ ou à destination du Royaume-Uni ce mardi 8 septembre. Les aéroports londoniens d’Heathrow et de Gatwick, mais aussi ceux de Liverpool, Birmingham et Édimbourg, ont été fortement perturbés.

Selon FlightRadar, 1 055 vols avaient été supprimés à 21 heures. British Airways a annulé ou détourné plus de 100 liaisons, affectant des dizaines de milliers de voyageurs. Ryanair a supprimé plus de 50 vols et estime que 65 000 de ses passagers ont été touchés. Les perturbations se sont également étendues à Dublin, où 44 vols ont été annulés.

Le contrôle aérien présente ses excuses

Le prestataire britannique NATS a annoncé en début de soirée que le problème technique avait été résolu et que ses systèmes fonctionnaient de nouveau normalement. L’organisme a toutefois reconnu que la reprise avait pris davantage de temps que prévu et présenté ses excuses aux voyageurs, désormais invités à se rapprocher directement de leurs compagnies aériennes.

Une panne qui ravive le souvenir de l’incident majeur d’août 2023, qui avait provoqué l’annulation de près de 2 000 vols en deux jours. Ryanair accuse NATS de ne pas avoir suffisamment renforcé ses systèmes depuis cette crise. La ministre britannique des Transports, Heidi Alexander, réclame désormais des garanties sur la fiabilité des infrastructures et assure que des enseignements devront être tirés de ce nouvel épisode.