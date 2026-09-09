South Park devient «South America» : Trey Parker et Matt Stone rebaptisent la série pour se moquer de Donald Trump, Apple et Google

Après 29 ans d'existence, la série South Park devient South America, une provocation de Trey Parker et Matt Stone visant Donald Trump, Apple et Google. Ce changement, qui intervient avant le lancement de la saison 29 le 16 septembre, souligne la satire continue des créateurs contre l'administration Trump et leurs relations tendues avec Paramount.

Après 29 ans sous le même nom, South Park change d’identité. Trey Parker et Matt Stone ont annoncé que leur série animée satirique serait désormais baptisée « South America », une nouvelle provocation directement inspirée des changements de noms géographiques décidés ou proposés par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. L’annonce intervient quelques jours avant le lancement de la saison 29, prévu le 16 septembre.

La série, dont les problèmes de diffusion internationale avaient déjà provoqué sa disparition temporaire des plateformes de streaming en France, poursuit ainsi son offensive satirique contre le président américain et son entourage.

« Nous changeons le nom de South Park en SOUTH AMERICA »

Trey Parker et Matt Stone n’ont laissé aucun doute sur la cible de leur plaisanterie. Les deux créateurs ont annoncé : « Inspirés par le courage et le patriotisme d’Apple et Google, nous changeons le nom de South Park en SOUTH AMERICA ».

La référence à Apple et Google est volontaire. Les deux géants technologiques ont modifié certains noms géographiques affichés sur leurs services cartographiques pour les utilisateurs américains après les décisions de Donald Trump. Le président avait notamment ordonné de rebaptiser le golfe du Mexique « Gulf of America », puis le lac Ontario « Lake America ». Il a également récemment évoqué l’idée de transformer « New Mexico » en « New America ».

En transformant South Park, littéralement « parc du Sud », en South America, Parker et Stone appliquent donc à leur propre série la logique dont ils se moquent.

Paramount également visé par la plaisanterie

Donald Trump, Apple et Google ne sont pas les seuls à en prendre pour leur grade. Les créateurs ont également adressé une pique à leur propre maison mère : « Nous voulons tout particulièrement remercier notre maison mère Paramount, une capitulation Skydance ».

La formule vise Paramount Skydance, groupe auquel appartient Comedy Central. Les relations entre les créateurs de South Park et Paramount ont déjà été particulièrement agitées autour des droits de diffusion de la série. En 2025, le conflit contractuel autour de South Park avait entraîné son retrait du streaming dans de nombreux pays.

Paramount Skydance a par ailleurs connu ces derniers mois de profondes transformations, notamment autour de ses opérations avec Warner Bros. Discovery. Le groupe avait notamment lancé une gigantesque offensive pour prendre le contrôle de Warner Bros. Discovery.

Donald Trump est devenu une cible récurrente de South Park

Le changement de nom ne constitue pas une attaque isolée. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, South Park multiplie les satires particulièrement agressives contre le président américain et son administration.

La série l’a notamment représenté dans des situations volontairement grotesques, allant jusqu’à lui prêter une relation avec Satan. La Maison-Blanche avait déjà vivement réagi en 2025, accusant alors South Park d’être une série dépassée cherchant désespérément à attirer l’attention.

Parker et Stone n’ont manifestement pas été impressionnés par ces critiques. Leur épisode Sermon on the Mount, largement consacré à Donald Trump, vient même de décrocher l’Emmy Award du meilleur programme d’animation. Pour célébrer cette récompense, les comptes officiels de la série ont une nouvelle fois tourné le président en ridicule.

La saison 29 débutera le 16 septembre sous le nom « South America »

Le changement accompagne directement le retour du programme. La saison 29 doit commencer le 16 septembre à 22h sur Comedy Central, avant une mise à disposition sur Paramount+. D’autres épisodes sont annoncés les 30 septembre, 14 octobre, 28 octobre, 11 novembre et 25 novembre.

Reste une question : South Park s’appellera-t-il durablement South America ou s’agit-il d’un gigantesque gag destiné à accompagner cette nouvelle saison ? Lorsqu’ils ont été interrogés sur la durée de cette nouvelle identité, Trey Parker et Matt Stone ont répondu avec leur ironie habituelle : « Nous sommes engagés à 100% envers SOUTH AMERICA ».

Pour l’heure, le changement a donc bien été officiellement annoncé par les créateurs et par le site de la série. Après près de trois décennies, South Park devient South America, avec Donald Trump une nouvelle fois placé au centre de la plaisanterie.