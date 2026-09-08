«La Roue de la Fortune» passe en prime sur M6: Éric Antoine réunit Sophie Davant, Roselyne Bachelot, Nelson Monfort et Miss France

M6 diffuse le 2 octobre 2026 une édition spéciale de « La Roue de la Fortune », animée par Éric Antoine et réunissant neuf célébrités pour des associations caritatives. Les participants, dont Roselyne Bachelot et Miss France, joueront pour des causes diversifiées, avec des modifications dans le format, incluant une cagnotte solidaire et de nouvelles cases.

La Roue de la Fortune va changer de dimension le temps d’une soirée. M6 diffusera vendredi 2 octobre 2026 à 21h10 une édition spéciale célébrités du jeu présenté par Éric Antoine, avec 9 personnalités venues jouer pour des associations. Roselyne Bachelot, Gil Alma, Sophie Davant, Nelson Monfort, Arié Elmaleh ou encore Miss France feront notamment tourner la célèbre roue.

L’émission, habituellement proposée dans un format quotidien, bénéficie ainsi d’un prime spécialement conçu pour l’occasion. Éric Antoine, qui multiplie les jeux sur M6 et a également repris les commandes du Juste Prix⁠, sera au centre de cette soirée où les gains seront destinés à plusieurs associations.

9 célébrités réunies autour d’Éric Antoine

Pour cette émission exceptionnelle, Roselyne Bachelot, Gil Alma et Miss France formeront un premier trio. Ils joueront pour MOS, Musique Opéra Santé, l’association ABA et Les Bonnes Fées.

Marine Leonardi, Emy et Arié Elmaleh défendront de leur côté la Fondation Gustave Roussy, Médecins Sans Frontières et l’association Princesse Margot. Arié Elmaleh est désormais un visage régulier des divertissements de M6 puisqu’il faisait également partie du casting de la dernière saison des Traîtres⁠.

Enfin, Nelson Monfort, Sophie Davant et Jérôme Anthony joueront respectivement pour l’Association Gaby, FAST France et Tout le monde contre le cancer.

Sophie Davant retrouvera donc M6 quelques mois après avoir participé elle aussi aux Traîtres. L’animatrice avait récemment évoqué sans détour son départ de France Télévisions, déclarant notamment : « J’étais un meuble qu’on ne regardait plus. » Son témoignage avait été largement commenté lors de son retour sur cette période de sa carrière⁠.

Une cagnotte solidaire et de nouvelles cases

Le fonctionnement de La Roue de la Fortune restera immédiatement reconnaissable. Chaque personnalité devra résoudre des énigmes, faire appel à sa logique et accumuler les gains tout en évitant les pièges placés sur la roue.

M6 annonce toutefois plusieurs modifications réservées à ce prime. De nouvelles cases seront ajoutées, accompagnées d’une cagnotte solidaire et d’une « caverne » spécialement créée pour cette édition.

La chaîne présente cette soirée comme l’occasion pour les invités de réaliser un véritable rêve de téléspectateur : « faire tourner la roue la plus mythique du petit écran », mais cette fois au profit de causes qu’ils ont choisi de défendre.

Le hasard conservera évidemment une place essentielle. Une mauvaise case pourra faire disparaître une partie des gains tandis qu’une bonne réponse permettra de poursuivre la partie et de se rapprocher de la finale.

Miss France quitte temporairement TF1 pour M6

Parmi les participantes les plus inattendues figure Miss France, présente avec son écharpe lors du tournage. Le concours reste historiquement associé à TF1, mais sa représentante rejoint ici une émission concurrente pour une soirée caritative.

La couronne est actuellement détenue par Hinaupoko Deveze, Miss Tahiti, élue Miss France 2026⁠ en décembre dernier.

Sa présence aux côtés de Roselyne Bachelot et Gil Alma permet aussi à M6 de réunir des personnalités issues de générations et d’univers très différents : télévision, humour, cinéma, sport ou concours de beauté.

« La Roue de la Fortune » s’offre une soirée événement

Revenue sur M6 avec Éric Antoine, La Roue de la Fortune conserve les ingrédients qui ont fait son succès depuis plusieurs décennies : une roue géante, des lettres à découvrir, des énigmes et une part de hasard qui peut bouleverser une partie en quelques secondes.

Pour le prime du vendredi 2 octobre à 21h10, la mécanique sera donc adaptée pour transformer les gains en soutien concret aux associations représentées par les célébrités.

Avec 9 personnalités, de nouvelles cases, une cagnotte solidaire et plusieurs associations bénéficiaires, M6 mise sur une version événementielle de son jeu emblématique, avec Éric Antoine toujours aux commandes.