Quel naufrage ! : Marine Tondelier en difficulté sur l’histoire de la Ve République

Marine Tondelier, candidate écologiste à la présidentielle de 2027, peine à évoquer les présidents de la Ve République lors d'une interview sur LCI. Ses réponses, souvent hésitantes et peu marquantes, soulèvent des doutes sur sa culture historique, un enjeu crucial pour une prétendante à la magistrature suprême.

Candidate écologiste à l’élection présidentielle de 2027, Marine Tondelier s’est prêtée sur LCI à l’exercice proposé par Darius Rochebin : donner quelques mots sur chacun des présidents de la Ve République. Une séquence qui a surtout mis en lumière ses difficultés à évoquer plusieurs de ses prédécesseurs, notamment Georges Pompidou et Valéry Giscard d’Estaing.

Interrogée d’abord sur le général de Gaulle, Marine Tondelier lui a témoigné un « infini respect », estimant que la France était libre « grâce à lui et grâce à d’autres qui ont travaillé avec lui ». Mais lorsque Darius Rochebin lui demande d’évoquer Georges Pompidou, la candidate sèche : « Je n’ai pas de souvenirs. Je n’ai pas de choses marquantes à dire sur Pompidou ». Le journaliste lui souffle alors la croissance, le développement et l’industrie.

▶️ @marinetondelier nous partage sa vision des anciens présidents français



📺 Face à @DariusRochebin sur LCI pic.twitter.com/ZV7thgMWQo — LCI (@LCI) September 7, 2026

Giscard résumé à une comparaison avec Macron

Même difficulté avec Valéry Giscard d’Estaing. Marine Tondelier ne cite aucune des grandes transformations de son septennat et préfère établir un parallèle avec l’actuel chef de l’État : « Giscard me fait penser à Macron ». Une réponse qui peut surprendre venant d’une candidate qui revendique son engagement féministe, alors que le septennat de Giscard reste notamment associé à la légalisation de l’IVG portée par Simone Veil, mais aussi à l’abaissement de la majorité civile de 21 à 18 ans.

Sur François Mitterrand, elle retient essentiellement l’abolition de la peine de mort. Jacques Chirac lui évoque surtout le fameux « mangez des pommes », tandis que Nicolas Sarkozy est résumé par un « quelle angoisse, c’était long ». À propos de François Hollande, elle plaisante sur les critiques qu’elle lui a déjà adressées.

La séquence peut nourrir les interrogations sur la culture historique d’une candidate qui ambitionne d’accéder à l’Élysée. Connaître l’histoire de la fonction présidentielle ne relève pas seulement de l’anecdote : les choix de De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand ou Chirac ont profondément façonné les institutions, l’économie et la société françaises. Pour une prétendante à la magistrature suprême, l’exercice proposé par LCI avait donc valeur de test. Marine Tondelier n’en est pas sortie à son avantage.