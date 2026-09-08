SpaceX et Blue Origin absents à Paris : Thomas Pesquet alerte sur la politisation de l’espace

Thomas Pesquet met en garde sur la politisation croissante de l'industrie spatiale, soulignant l'impact des tensions géopolitiques sur la coopération nécessaire entre pays. À l'approche d'un sommet à Paris, l'absence de entreprises clés comme SpaceX soulève des inquiétudes quant à la collaboration internationale dans un secteur marqué par la rivalité entre les États-Unis et la Chine.

Le secteur spatial n’échappe plus aux tensions internationales. À la veille du sommet organisé les 9 et 10 septembre à Paris, Thomas Pesquet a estimé que cette industrie subissait désormais « les soubresauts de la vie géopolitique ». L’astronaute français rappelle pourtant que l’exploration et les grands programmes spatiaux imposent une coopération étroite entre les différents pays.

Cette déclaration intervient après le retrait de quatre entreprises américaines, dont SpaceX et Blue Origin, mais aussi Stoke Space et Starcloud. Leur absence alimenterait les soupçons de pressions exercées par la Maison-Blanche sur les groupes invités au sommet. Thomas Pesquet évoque également les procédures judiciaires européennes concernant X et Elon Musk comme une possible source supplémentaire de tensions.

Un sommet moins spectaculaire que prévu

L’Allemagne, qui coorganise l’événement avec la France, sera également privée de son chancelier. Friedrich Merz a annulé sa participation en raison d’un agenda diplomatique et parlementaire chargé. Malgré ces absences, le sommet réunira des représentants de nombreux pays sous la verrière du Grand Palais, tandis que la Russie, l’Iran et la Corée du Nord n’ont pas été conviés.

Des contrats doivent être signés au cours de ces deux journées et plusieurs réunions ministérielles sont programmées. Les échanges porteront notamment sur la capacité de l’Europe à conserver une place stratégique dans un secteur dominé par les États-Unis et la Chine. Les défections américaines illustrent cependant toute la difficulté de bâtir une coopération spatiale durable dans un contexte de rivalités politiques, économiques et technologiques croissantes.