Miss Universe 2026 : Nawat accuse la gouverneure de Porto Rico d’utiliser l’argent public pour organiser le concours et servir sa promotion politique

Nawat Itsaragrisil accuse la gouverneure de Porto Rico, Jenniffer González-Colón, d'utiliser des fonds publics pour organiser Miss Universe 2026, visant ainsi à promouvoir sa carrière politique. Il avertit que l'annulation du concours serait un coup dur pour le gouvernement, tout en révélant des dysfonctionnements dans la gestion de l'événement.

Nawat Itsaragrisil lâche une nouvelle bombe sur l’organisation de Miss Universe 2026 à Porto Rico. Le CEO de Miss Universe Eastern affirme que le gouvernement portoricain est désormais quasiment contraint de maintenir la 75e édition du concours en raison de l’argent public engagé. Plus grave encore, il accuse directement la gouverneure Jenniffer González-Colón de compter sur Miss Universe pour servir sa promotion politique. Ces déclarations donnent une nouvelle dimension aux révélations de Nawat sur la gestion de Miss Universe par Raúl Rocha. Il avait déjà lancé un avertissement: « Si je parle, Puerto Rico va trembler. J’ai encore beaucoup à dire. »

« Ils doivent organiser Miss Universe »

Cette fois, Nawat entre directement dans les coulisses politiques et financières de l’édition 2026 : «Porto Rico aura une élection à la fin de cette année. Ils doivent organiser Miss Universe, parce que si c’est annulé, ce sera une blessure pour le gouvernement lui-même, parce que cela utilise des fonds du budget gouvernemental.» L’accusation est explosive : selon Nawat, l’argent public mobilisé placerait les autorités portoricaines dans une situation où une annulation du concours deviendrait politiquement très difficile à assumer.

Jenniffer González-Colón personnellement mise en cause

Nawat ne s’arrête pas au financement. Il cite directement la gouverneure : « Jenniffer González-Colón, la gouverneure, va s’accrocher de toutes ses forces. Mais il pourrait arriver un moment où elle ne pourra plus tenir. La crise de l’eau n’est toujours pas résolue. » Puis il formule l’accusation la plus explosive : « L’espoir est que MU puisse aider à la promotion politique. »

Autrement dit, Nawat soupçonne ouvertement l’administration portoricaine de voir dans la 75e édition de Miss Universe autre chose qu’un événement touristique et médiatique : un outil susceptible de valoriser politiquement le pouvoir en place.

Nawat prévient : Miss Universe 2026 pourrait encore échouer

Malgré l’argent engagé et les annonces faites autour de Porto Rico 2026, Nawat refuse toujours de garantir que le concours se déroulera normalement : « S’il y a des problèmes, ce sera lourd. Cela pourrait même échouer s’il y a une élection. »

Cette déclaration prolonge directement ses précédents avertissements. En août, Nawat avait déjà appelé les fans à ne pas réserver leurs billets d’avion et leurs hôtels pour Miss Universe 2026 : « Ne vous précipitez pas pour réserver des hôtels, ne vous précipitez pas pour acheter des billets d’avion. Attendez que nous soyons certains que l’événement aura réellement lieu. » Une mise en garde exceptionnelle pour un concours international censé préparer sa grande édition anniversaire.

Un budget de 14 millions évoqué par Nawat

Le dirigeant thaïlandais met également un chiffre sur la table, 14 millions : « Attention, l’Amérique pourrait réduire le budget. 14 millions, ce ne sera pas aussi extraordinaire que MGI. » Un message particulièrement embarrassant pour ceux qui présentent Porto Rico 2026 comme une machine parfaitement huilée : derrière le prestige affiché de la 75e édition, Nawat décrit un événement dépendant de considérations budgétaires et politiques.

Les révélations de Nawat accablent encore davantage la gestion de Raúl Rocha

Les nouvelles accusations prennent une dimension supplémentaire au regard de ce que Nawat dévoile depuis plusieurs semaines sur la gestion de Miss Universe sous Raúl Rocha. Il a notamment dénoncé les prétendus « faux bureaux » de Miss Universe à New York et des « fausses couronnes » achetées sur eBay.

Nawat affirme que le prétendu bureau new-yorkais se résumerait à une petite pièce aménagée pour donner l’apparence d’un véritable siège. Il assure également que certaines couronnes présentées dans l’univers officiel de Miss Universe seraient de simples répliques. Des accusations compromettantes pour une organisation qui revendique l’image et le prestige d’un des principaux concours de beauté internationaux.

Le camp Rocha attaque Nawat… puis efface son communiqué

Face aux révélations de Nawat, l’équipe de Raúl Rocha a récemment tenté de contre-attaquer. L’opération a tourné au fiasco.Le 5 septembre, l’équipe de Raúl Rocha a publié un communiqué particulièrement agressif contre Nawat avant de le supprimer précipitamment.

Plus embarrassant encore, le document reconnaissait que Nawat et plusieurs membres de son équipe avaient volontairement été écartés d’une réunion avec les directeurs nationaux.Nawat avait sauvegardé le texte avant sa disparition et avait immédiatement répliqué : « Pourquoi l’avez-vous supprimé ? C’est trop tard. Nous avons déjà tout sauvegardé comme preuve. »

L’équipe de Rocha allait même jusqu’à faire planer une menace sur la participation de Miss Universe Thailand à l’édition 2026. Une candidate nationale risquait ainsi de subir indirectement les conséquences de l’affrontement de Rocha avec celui qui multiplie les révélations embarrassantes sur sa gestion.

Après avoir promis de faire « trembler » Porto Rico, Nawat commence à parler

Nawat avait annoncé posséder des informations susceptibles de faire « trembler » Porto Rico. Il commence désormais à préciser ses accusations. Cette fois, il met directement en cause les dessous politiques et financiers de Miss Universe 2026 à Porto Rico, affirme que des fonds gouvernementaux sont engagés et accuse Jenniffer González-Colón d’espérer utiliser le concours pour sa promotion politique.

Et pendant que Nawat dévoile progressivement ce qu’il affirme savoir, les casseroles continuent de s’accumuler autour de Raúl Rocha : le communiqué anti-Nawat supprimé en urgence, ou encore les 9 millions de dollars encaissés et la perte du contrôle du site historique, auxquels s’ajoutent les révélations de Nawat sur les « faux bureaux » et les « fausses couronnes ». Nawat avait prévenu : « J’ai encore beaucoup à dire. » À mesure qu’il parle, c’est désormais tout l’envers du décor de Miss Universe version Raúl Rocha qui apparaît au grand jour.