Mort d’Yves Brunier à 83 ans: le créateur et interprète de Casimir s’est éteint

Yves Brunier, célèbre marionnettiste et créateur de Casimir, est décédé à 83 ans, laissant un héritage indélébile dans la télévision jeunesse française. Son interprétation du dinosaure orange, pendant près d'une décennie, aura marqué des générations. Avec lui disparaît l'un des derniers géants de cette époque emblématique.

Yves Brunier, le marionnettiste, dessinateur et comédien qui avait créé et incarné Casimir, personnage mythique de L’Île aux enfants, est mort à l’âge de 83 ans. Sa famille a annoncé son décès ce mardi 8 septembre 2026. Avec lui disparaît l’homme qui avait littéralement donné son corps, sa voix et ses gestes au célèbre dinosaure orange pendant près d’une décennie.

Pendant 8 ans, il a vécu dans la peau de Casimir

Né en 1943 à Lyon, Yves Brunier s’était formé aux arts appliqués puis au théâtre avant de se tourner vers l’univers de la marionnette. Sa rencontre avec Philippe Genty l’avait notamment conduit à parcourir le monde pour étudier les différentes traditions de marionnettes, du Japon aux États-Unis.

Mais sa vie bascule en 1974 lorsque Christophe Izard lui demande d’imaginer un personnage destiné à une nouvelle émission pour enfants. Plusieurs pistes sont envisagées avant la naissance d’un animal imaginaire : Casimir. Le personnage devient orange, massif, rond, immédiatement reconnaissable et surtout profondément attachant.

L’Île aux enfants débute le 16 septembre 1974. Yves Brunier ne se contente pas d’avoir conçu Casimir : il entre lui-même dans le costume, qui pèse environ 8 kilos, et lui donne sa gestuelle et sa voix. Il interprète le personnage durant les huit années de diffusion de l’émission, jusqu’en 1982.

En 2024, alors que Casimir fêtait ses 50 ans, Yves Brunier racontait encore avec tendresse ce personnage qu’il définissait par les fameux « 3 G » : « gentil, gourmand, gaffeur ». Mais il refusait de réduire Casimir à cette seule image et le décrivait également comme « un personnage un peu hors norme », voire comme un « dinosaure contestataire ».

Casimir, phénomène de télévision devenu symbole d’une génération

Avec son générique devenu incontournable, ses personnages hauts en couleur et son célèbre gloubi-boulga, L’Île aux enfants s’impose rapidement comme l’un des programmes jeunesse les plus emblématiques de la télévision française.

Plus de 1 000 émissions sont produites au cours de huit saisons. Casimir évolue aux côtés de François, Julie, Léonard le renard, Hippolyte, le facteur Émile ou encore Monsieur Du Snob. Yves Brunier reste au centre de cette aventure, à l’intérieur d’un costume qui dissimule totalement son visage mais transforme son personnage en véritable vedette du petit écran.

Le succès dépasse largement les années 1970. L’Île aux enfants est ensuite rediffusée, notamment sur Canal J dans les années 1990, permettant à Casimir de toucher une nouvelle génération.

La disparition d’Yves Brunier rappelle celle, en juillet 2022, de Christophe Izard, l’autre père du personnage et créateur de l’émission. Les deux hommes avaient imaginé ensemble l’un des héros les plus reconnaissables de l’histoire de la télévision française.

Une carrière qui ne s’est pas arrêtée à « L’Île aux enfants »

Yves Brunier n’était pourtant pas seulement l’homme de Casimir. Après L’Île aux enfants, il avait poursuivi sa collaboration avec Christophe Izard et participé notamment à Le Village dans les nuages, diffusé de 1982 à 1985. Il avait créé plusieurs personnages de l’émission, dont les Zabars.

Il avait également travaillé autour d’autres personnages et productions pour la jeunesse et poursuivi parallèlement ses activités artistiques. Passionné de peinture, il avait exercé comme critique d’art et travaillé dans l’organisation d’expositions. En janvier 2010, il avait été nommé chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres.

Yves Brunier avait également pris soin d’organiser la transmission de Casimir. Il expliquait avoir formé un autre interprète capable de reprendre la voix, les gestes et l’esprit du personnage lorsqu’il ne pourrait plus lui-même enfiler le costume. « Il a la voix, la gestuelle, l’esprit du Casimir d’origine », expliquait-il.

Une nouvelle grande figure de la télévision jeunesse disparaît

La mort d’Yves Brunier intervient quelques semaines après celle de Michel Dejeneffe, créateur de la célèbre marionnette Tatayet, disparu à 77 ans. La télévision jeunesse française avait également perdu en 2025 Christine Laydu, co-créatrice de Bonne nuit les petits.

Avec Yves Brunier disparaît cette fois le véritable homme derrière Casimir, celui qui avait dessiné le monstre orange avant de se glisser à l’intérieur du costume et de l’incarner durant des centaines d’heures de télévision. Casimir, lui, restera. Plus de 50 ans après sa première apparition, le dinosaure orange, son gloubi-boulga et son éternelle bonne humeur appartiennent désormais au patrimoine populaire français.