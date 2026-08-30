La NASA lance le télescope Roman, cent fois plus puissant que Hubble

Le télescope spatial Nancy Grace Roman a été lancé avec succès par SpaceX pour une mission de cartographie des galaxies et de recherche sur la matière noire et les exoplanètes. Cent fois plus puissant que Hubble, il entamera ses observations après un voyage de cent jours vers son orbite, à un million et demi de kilomètres de la Terre.

Le télescope spatial Nancy Grace Roman a décollé dimanche matin du Centre spatial Kennedy en Floride, à bord d’une fusée SpaceX Falcon Heavy. Sa mission : cartographier des milliards de galaxies, traquer la matière noire et découvrir des dizaines de milliers d’exoplanètes.

Le lancement s’est déroulé sans accroc. Environ trente minutes après le décollage, le télescope s’est séparé de son lanceur et file désormais vers son point d’orbite, à environ un million et demi de kilomètres de la Terre. Un voyage de cent jours l’attend avant qu’il ne commence ses observations.

« Quelle glorieuse aube de lancement », a déclaré Jackie Townsend, chef de projet sur Roman, lors de la conférence de presse qui a suivi le décollage. « La trajectoire était magnifique. Il nous a mis exactement là où nous le voulions. »

Le champ de vision du télescope est cent fois plus large que celui de Hubble ou du James Webb, selon la NASA. Là où ces instruments scrutent des portions étroites du ciel, Roman balayera de vastes panoramas, permettant de cartographier des milliards de galaxies et d’étudier la distribution de la matière à différentes époques cosmiques.

« Roman va changer notre façon de regarder l’Univers », a affirmé Nicky Fox, administratrice de la NASA. « Il va découvrir des dizaines de milliers, peut-être même cent mille nouvelles exoplanètes. » L’une des priorités de la mission est de déterminer si certains de ces mondes lointains pourraient être habitables, en analysant la composition de leur atmosphère.

Le télescope orbitera autour du Soleil à la même distance que le James Webb, lancé en 2021. Cette position, quatre fois plus éloignée que la Lune, est choisie pour éviter que les rayonnements infrarouges de la Terre et de la Lune ne perturbent les caméras sensibles à la « lumière thermique », comme l’explique l’astronome Jenifer Millard. Hubble, lui, tourne à seulement 480 kilomètres au-dessus de la surface terrestre depuis 1990.

La matière noire et l’énergie noire constituent deux des grandes cibles scientifiques de la mission. Invisibles, elles représenteraient ensemble environ 95 % du contenu total de l’Univers : la matière noire agit comme une colle gravitationnelle, tandis que l’énergie noire est considérée comme la force répulsive qui accélère l’expansion de l’Univers. « Nous savons qu’elles existent, nous en voyons les effets, mais ce qu’elles sont reste un vrai mystère », résume Millard.

Donald Trump a appelé la conférence de presse de la NASA dimanche matin pour féliciter les équipes. « Vous êtes les meilleurs dans l’espace, et nous avons le meilleur pays au monde. Continuez comme ça », a déclaré le président américain.

Le télescope porte le nom de Nancy Grace Roman (1925-2018), première femme à occuper un poste de direction à la NASA et première astronome en chef de l’agence dans les années 1960. Elle avait joué un rôle décisif dans l’obtention du financement du Congrès américain pour le télescope Hubble, et avait par la suite désigné la découverte de l’énergie noire comme la trouvaille la plus marquante de cet instrument. Sa durée de vie primaire est fixée à cinq ans, avec l’objectif de fonctionner pendant dix ans.