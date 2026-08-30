«Je t’aurais pété la gueule»: Jean-Pierre Foucault raconte le jour où une blague a fait exploser Johnny Hallyday

Jean-Pierre Foucault évoque une anecdote marquante avec Johnny Hallyday sur le plateau de Sacrée Soirée. Une plaisanterie sur la séparation d'Adeline Blondieau a provoqué la colère du chanteur, qui l'a menacé de violence. Malgré ce malentendu, leur relation est restée bonne, soulignant l'affection mutuelle qu'ils se portaient.

Jean-Pierre Foucault a raconté une anecdote particulièrement tendue vécue avec Johnny Hallyday sur le plateau de Sacrée Soirée. Invité sur NRJ Belgique, l’animateur de 78 ans s’est souvenu d’une répétition au cours de laquelle une plaisanterie sur Adeline Blondieau avait provoqué la colère immédiate du chanteur. Au point que Johnny Hallyday l’avait directement menacé de le frapper.

Une plaisanterie sur la séparation de Johnny Hallyday et Adeline Blondieau

Les faits remontent aux années 1990, à l’époque où Sacrée Soirée était l’un des programmes phares de TF1. Jean-Pierre Foucault présente alors chaque semaine de nombreuses personnalités françaises et internationales. Johnny Hallyday est un habitué de l’émission. Ce jour-là, Adeline Blondieau, alors épouse de Johnny Hallyday, doit participer au programme. La jeune femme a enregistré sa prestation dans la matinée et Jean-Pierre Foucault pense qu’elle a ensuite quitté les studios. Dans le même temps, la presse people évoque une séparation entre Johnny Hallyday et Adeline Blondieau. Une information que Jean-Pierre Foucault a découverte dans un magazine. Lors de la répétition générale, l’animateur décide alors d’en plaisanter au moment de présenter la jeune femme. « Dans un magazine, il était écrit que Johnny et Adeline s’étaient séparés. Et pendant la répétition générale, je fais semblant et je dis : “Adeline Hallyday, enfin Hallyday c’est fini !” », raconte-t-il.

Le rideau s’ouvre… et Adeline Blondieau est toujours là

La plaisanterie tourne immédiatement au malaise. Contrairement à ce que Jean-Pierre Foucault imaginait, Adeline Blondieau n’a pas quitté les lieux. « Le rideau s’ouvre et elle était là alors qu’elle n’avait pas à revenir parce qu’elle avait enregistré le matin », poursuit l’animateur. Mais une autre personne a également entendu la remarque : Johnny Hallyday. Le chanteur est présent dans le studio et ne goûte absolument pas la plaisanterie sur son couple. Jean-Pierre Foucault voit alors Johnny se lever et se diriger vers lui : « Je vois un mec qui se lève, qui se déploie et qui vient vers moi : Johnny. »

Johnny Hallyday menace Jean-Pierre Foucault

Comprenant immédiatement qu’il est allé trop loin, Jean-Pierre Foucault tente de désamorcer la situation et présente ses excuses au chanteur. « Excuse-moi, je ne savais pas qu’elle était là, j’ai dit une bêtise », lui explique-t-il. La réponse de Johnny Hallyday est beaucoup plus brutale : « Tu as de la chance que je ne sois pas bourré, sinon je t’aurais pété la gueule. »L’incident n’ira finalement pas plus loin. Jean-Pierre Foucault reconnaît aujourd’hui volontiers sa responsabilité dans cet épisode et ne cherche pas à minimiser la maladresse de sa plaisanterie : « C’est vrai que là, j’ai été un imbécile de dire n’importe quoi. Comme quoi il ne faut pas dire n’importe quoi. »

« J’adorais Johnny, on s’aimait beaucoup »

Malgré cet accrochage spectaculaire, les relations entre les deux hommes ne se sont pas dégradées durablement. Jean-Pierre Foucault insiste au contraire sur la proximité qu’il entretenait avec Johnny Hallyday :« J’adorais Johnny, on s’aimait beaucoup. » L’histoire entre Johnny Hallyday et Adeline Blondieau était alors particulièrement mouvementée et très suivie par les médias. Le chanteur avait épousé la fille de son ami Long Chris une première fois en juillet 1990. Après leur divorce en 1992, le couple s’était remarié en 1994 avant de divorcer définitivement en 1995.