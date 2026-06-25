25 juin 2009 : il y a 17 ans jour pour jour, Michael Jackson disparaissait

Le 25 juin 2009, Michael Jackson mourait à Los Angeles, à 50 ans. Le 25 juin 2026 marque donc les 17 ans de sa disparition. Sa mort a mis fin à l’une des carrières les plus incroyables de l’histoire de la pop, mais elle n’a pas fermé les dossiers qui ont accompagné son nom : l’enfance sous pression, la gloire mondiale, les accusations d’abus sexuels sur mineurs, le procès de 2005, puis la responsabilité pénale de son médecin dans sa mort.

De Gary à Motown : l’enfant qui portait les Jackson 5

Michael Joseph Jackson naît le 29 août 1958 à Gary, dans l’Indiana. Il grandit dans une famille nombreuse, dominée par l’autorité de son père, Joe Jackson, qui pousse ses fils vers la scène. Michael devient très jeune le chanteur principal des Jackson 5, avec Jackie, Tito, Jermaine et Marlon.

Le groupe signe chez Motown en 1968. En 1969, les Jackson 5 explosent avec I Want You Back, puis enchaînent ABC, The Love You Save et I’ll Be There. Les quatre premiers singles atteignent la première place, un démarrage historique pour un groupe pop-soul.

La carrière solo : Off the Wall, Thriller, Bad

Michael Jackson devient ensuite une star solo. Avec Off the Wall en 1979, produit par Quincy Jones, il passe du statut d’ancien enfant prodige à celui d’artiste adulte majeur. En 1982, Thriller change d’échelle : clips cinématographiques, mélange de pop, funk, rock et R&B, diffusion massive sur MTV, chorégraphies devenues mondiales.

En 1984, Jackson remporte huit Grammy Awards en une seule soirée, notamment autour de Thriller, un record historique pour un artiste solo à l’époque. Sur l’ensemble de sa carrière, il obtient 13 Grammy Awards.

Thriller reste l’album qui définit son règne commercial. Après Thriller, Jackson poursuit avec Bad en 1987, Dangerous en 1991, puis HIStory en 1995. Il impose une façon moderne de fabriquer une star mondiale : musique, danse, image, clips, mise en scène, marketing, tournée globale.

1984 : un accident aux conséquences terribles

En janvier 1984, pendant le tournage d’une publicité Pepsi, des effets pyrotechniques mettent le feu à ses cheveux. Michael Jackson subit des brûlures au cuir chevelu. Cet accident devient une source de problèmes : douleurs, opérations, recours à des traitements, et plus tard dépendance aux médicaments contre la douleur selon plusieurs témoignages.

À partir de la fin des années 1980 et surtout dans les années 1990, son apparence physique, son mode de vie à Neverland, ses relations avec des enfants et son isolement deviennent des sujets permanents de polémiques.

1993 : la première grande accusation d’abus sexuel sur mineur

En 1993, Michael Jackson est accusé d’abus sexuel par Jordan Chandler, âgé de 13 ans. Jackson nie les faits. L’affaire donne lieu à une enquête pénale et à une procédure civile. En janvier 1994, le dossier civil est réglé par une transaction financière, sans admission de culpabilité. Aucun procès pénal n’a lieu à ce moment-là et aucune condamnation n’est prononcée.

Ce règlement civil ternit son image. Ses défenseurs rappellent l’absence de condamnation. Ses accusateurs et critiques estiment que l’accord financier a empêché un débat judiciaire complet. Accusation, transaction civile, enquête pénale close sans inculpation, l’image de la star est abîmée.

2003-2005 : l’affaire Arvizo et le procès pénal

En 2003, le documentaire Living with Michael Jackson relance les soupçons. On y voit Michael Jackson évoquer ses relations avec des enfants et défendre le fait de partager son lit avec eux, ce qui déclenche une nouvelle enquête. Cette fois, l’accusation concerne Gavin Arvizo, un adolescent atteint d’un cancer que Jackson avait accueilli à Neverland.

Le procès s’ouvre en 2005 à Santa Maria, en Californie. Michael Jackson est poursuivi pour 10 chefs criminels : quatre accusations d’attouchements sur mineur, quatre accusations liées au fait d’avoir donné de l’alcool à un mineur dans le but de commettre des abus, une tentative d’abus sexuel sur mineur et une accusation de complot visant à retenir le garçon et sa famille. Le procès dure 14 semaines ; le jury délibère plus de 30 heures sur sept jours.

Le 13 juin 2005, Michael Jackson est acquitté de tous les chefs. Il ne retourne plus vivre normalement à Neverland après ce procès. Pénalement, il sort libre et non condamné. Mais publiquement, son nom reste associé aux accusations.

Après le procès : l’exil, les dettes, et la préparation d’un retour

Après 2005, Michael Jackson vit entre plusieurs lieux, dont Bahreïn, l’Irlande, Las Vegas et Los Angeles. Sa carrière discographique ralentit. Son train de vie, ses dettes, ses anciens contrats et son catalogue musical restent au centre de batailles financières.

En 2009, il prépare This Is It, une série de concerts prévus à Londres, à l’O2 Arena. Le projet est présenté comme un retour majeur sur scène. Michael Jackson répète intensément à Los Angeles. Le soir du 24 juin 2009, il participe à une répétition au Staples Center, la veille de sa mort.

La dernière nuit : insomnie, sédatifs et propofol

Dans les semaines précédant sa mort, Jackson souffre d’insomnie sévère. Son médecin personnel, Conrad Murray, est chargé de l’aider à dormir pendant la préparation de This Is It. Murray admettra avoir administré du propofol, un anesthésique puissant normalement utilisé en milieu médical surveillé, comme aide au sommeil.

Dans la nuit du 24 au 25 juin 2009, Murray donne d’abord plusieurs sédatifs à Jackson. Au matin, il lui administre du propofol par perfusion. Michael Jackson cesse de respirer. Murray dit l’avoir retrouvé inconscient après s’être absenté brièvement. L’appel aux secours n’est pas immédiat : un membre du personnel contacte finalement le 911 environ 82 minutes plus tard, selon la chronologie présentée ensuite.

Les secours arrivent et trouvent Jackson en arrêt cardiaque. Il est transporté au Ronald Reagan UCLA Medical Center. À son arrivée vers 13h14, une équipe tente de le réanimer pendant plus d’une heure. Michael Jackson est déclaré mort à 14h26.

La cause officielle du décès : intoxication aiguë au propofol

La cause médicale officielle de la mort est une intoxication aiguë au propofol, avec un effet contributif de benzodiazépines. Le rapport médico-légal classe la mort comme un homicide, au sens médico-légal. La mort résulte de l’action d’un tiers, pas d’une cause naturelle, avec l’utilisation d’un anesthésique hospitalier dans une chambre privée, sans les conditions de surveillance normalement exigées : monitoring complet, matériel de réanimation, personnel formé et réaction immédiate en cas d’arrêt respiratoire.

Conrad Murray : le médecin reconnu coupable

Conrad Murray est inculpé d’homicide involontaire. Son procès débute en 2011. L’accusation soutient qu’il a été gravement négligent : administration de propofol hors cadre hospitalier, absence de surveillance adéquate, retard dans l’appel aux secours, omission d’informer immédiatement les urgentistes de l’usage du propofol.

La défense avance que Michael Jackson aurait pu s’administrer lui-même une dose fatale pendant que Murray n’était pas dans la pièce. Le jury ne retient pas cette version. Le 7 novembre 2011, Conrad Murray est reconnu coupable d’homicide involontaire.

Le 29 novembre 2011, il est condamné à quatre ans de prison. Il purge environ deux ans avant sa libération en 2013, dans un contexte de réduction de peine et de surpopulation carcérale en Californie.

Les polémiques après sa mort : Leaving Neverland, Robson, Safechuck

Après la mort de Jackson, les accusations ne disparaissent pas. En 2019, le documentaire Leaving Neverland donne la parole à Wade Robson et James Safechuck, qui affirment avoir été abusés sexuellement par Jackson lorsqu’ils étaient enfants. Tous deux avaient auparavant défendu Jackson ou nié avoir été abusés. L’entourage et la succession de Jackson rejettent leurs accusations.

Le volet civil continue. En août 2023, une cour d’appel californienne relance les actions de Robson et Safechuck contre deux sociétés liées à Jackson, MJJ Productions et MJJ Ventures, en estimant que la question de leur devoir de protection pouvait être examinée. La décision ne juge pas Michael Jackson coupable, mais permet aux poursuites civiles contre les entités de continuer.

En 2026, une nouvelle date de procès dans ces dossiers est annoncée pour 2028.

Les nouvelles accusations posthumes

En 2026, plusieurs membres de la famille Cascio, longtemps présentés comme proches de Michael Jackson et anciens défenseurs publics du chanteur, déposent à leur tour une plainte civile contre la succession. Ils affirment avoir subi des abus lorsqu’ils étaient enfants. La succession de Michael Jackson nie ces accusations et les qualifie de tentative financière opportuniste.

Ces procédures posthumes ont une limite : Michael Jackson ne peut plus répondre devant un tribunal pénal. Les dossiers portent donc sur des responsabilités civiles, des sociétés, des successions, des règlements financiers et la crédibilité de récits opposés.

Un roi et des zones d’ombre

Michael Jackson reste l’un des artistes les plus influents de l’histoire : enfant-star des Jackson 5, superstar solo, créateur de Thriller, danseur imité mondialement, figure centrale des clips musicaux et de la pop télévisuelle. Mais il reste aussi une personnalité judiciairement et moralement controversée. Il a été accusé d’abus sexuels sur mineurs dès 1993. Il a été jugé en 2005 et acquitté de tous les chefs. Il n’a jamais été condamné pénalement pour abus sexuel sur mineur. Mais le doute n’a jamais disparu. Un véritable drame : s’il est coupable, il est honteux qu’il ait échappé à la justice. S’il est innocent, il est profondément injuste et scandaleux que son nom ait été entaché à jamais…