« Vous allez me manquer » : Emmanuel Macron fait ses adieux à Bormes-les-Mimosas

Emmanuel Macron participe à la cérémonie commémorative de la Libération de Bormes-les-Mimosas, marquant sa dernière présence en tant que président. Évoquant ses liens avec la commune et les événements marquants de son mandat, il exprime sa nostalgie avant d'encourager les habitants à ne pas céder au défaitisme.

Emmanuel Macron a participé lundi 17 août à la cérémonie commémorant la Libération de Bormes-les-Mimosas, dans le Var. Pour sa dernière participation à cet événement en tant que président de la République et résident du fort de Brégançon, le chef de l’État a adressé un message chargé d’émotion aux habitants et aux élus.

Habitué de ce rendez-vous annuel, Emmanuel Macron a évoqué les liens tissés au cours de ses neuf années passées à fréquenter la commune. Il a confié avoir « pris l’habitude de retrouver des visages devenus familiers », parmi les élus, les porte-drapeaux et les habitants, tout en ayant une pensée pour ceux qui ont disparu.

« Ce 17 août est un peu spécial »

Le président de la République est également revenu sur les événements qui ont marqué ses années à Brégançon : la colère sociale, les incendies de 2017 et 2021, la pandémie, le retour de la guerre en Europe, mais aussi le 80e anniversaire du débarquement de Provence et l’élection de Bormes-les-Mimosas comme « Village préféré des Français ». « C’est une époque », a-t-il résumé.

« Ce 17 août est un peu spécial. Vous aussi, vous allez me manquer », a finalement lancé Emmanuel Macron aux Borméens et aux élus du territoire. Pour cette dernière rentrée politique de son mandat présidentiel, le chef de l’État a également appelé à ne pas céder au « défaitisme », tout en promettant : « Nous ne serons jamais loin. »