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« Vous allez me manquer » : Emmanuel Macron fait ses adieux à Bormes-les-Mimosas

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« Vous allez me manquer » : Emmanuel Macron fait ses adieux à Bormes-les-Mimosas
« Vous allez me manquer » : Emmanuel Macron fait ses adieux à Bormes-les-Mimosas

Emmanuel Macron a participé lundi 17 août à la cérémonie commémorant la Libération de Bormes-les-Mimosas, dans le Var. Pour sa dernière participation à cet événement en tant que président de la République et résident du fort de Brégançon, le chef de l’État a adressé un message chargé d’émotion aux habitants et aux élus.

Habitué de ce rendez-vous annuel, Emmanuel Macron a évoqué les liens tissés au cours de ses neuf années passées à fréquenter la commune. Il a confié avoir « pris l’habitude de retrouver des visages devenus familiers », parmi les élus, les porte-drapeaux et les habitants, tout en ayant une pensée pour ceux qui ont disparu.

« Ce 17 août est un peu spécial »

Le président de la République est également revenu sur les événements qui ont marqué ses années à Brégançon : la colère sociale, les incendies de 2017 et 2021, la pandémie, le retour de la guerre en Europe, mais aussi le 80e anniversaire du débarquement de Provence et l’élection de Bormes-les-Mimosas comme « Village préféré des Français ». « C’est une époque », a-t-il résumé.

« Ce 17 août est un peu spécial. Vous aussi, vous allez me manquer », a finalement lancé Emmanuel Macron aux Borméens et aux élus du territoire. Pour cette dernière rentrée politique de son mandat présidentiel, le chef de l’État a également appelé à ne pas céder au « défaitisme », tout en promettant : « Nous ne serons jamais loin. »

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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