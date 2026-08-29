Rentrée scolaire : Emmanuel Macron attendu en Lozère sur les téléphones et la formation des professeurs

Emmanuel Macron se rend à Mende pour aborder l'interdiction des téléphones portables au lycée et le recrutement des enseignants. Il visite le lycée Chaptal avant de se rendre à la faculté d'éducation de Montpellier, où il évoque la réforme de la formation initiale des professeurs, avec l'objectif de remédier aux postes vacants dans l'Éducation nationale.

Emmanuel Macron se rendra mardi à Mende, en Lozère, pour un déplacement consacré à la rentrée scolaire, la dernière de son second quinquennat. Le chef de l’État visitera le lycée Chaptal, où il doit rencontrer des élèves et des membres de l’équipe éducative. Les échanges porteront notamment sur l’extension aux lycées de l’interdiction des téléphones portables, déjà appliquée depuis plusieurs années dans les collèges.

Cette généralisation intervient dans le cadre de la loi consacrée à la protection des mineurs face aux réseaux sociaux, promulguée mardi par le président de la République. Emmanuel Macron entend poursuivre sa politique de limitation de l’exposition des jeunes aux écrans, même si le Conseil constitutionnel a censuré la disposition centrale du texte qui prévoyait d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans.

Le recrutement des enseignants au cœur du déplacement

Le président doit ensuite rejoindre la faculté d’éducation de l’université de Montpellier sur son site de Mende. Cette deuxième étape sera consacrée à la réforme de la formation initiale des enseignants, présentée par l’Élysée comme l’un des engagements importants du second quinquennat. Face aux difficultés persistantes de recrutement, les concours permettant de devenir enseignant ont notamment été avancés à la fin de la licence, à bac+3, alors qu’ils étaient jusqu’ici accessibles après un master à bac+5.

L’exécutif espère ainsi attirer davantage de candidats et permettre aux futurs professeurs de se préparer plus progressivement à leur métier, avec une rémunération pendant leurs années de master. L’enjeu reste important pour l’Éducation nationale : plus de 2 600 postes d’enseignants étaient restés vacants en 2025. À Mende, Emmanuel Macron doit notamment rencontrer des étudiants préparant le professorat des écoles ainsi que les premiers lauréats issus du nouveau système de concours.