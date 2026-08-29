Mathilde Favier et Nicolas Altmayer: la date de leurs obsèques est connue, ce sera le 31 août

Douze jours après la disparition brutale de Mathilde Favier et Nicolas Altmayer, morts ensemble dans un accident de la route⁠ le 17 août 2026 dans les Deux-Sèvres, leurs familles ont annoncé les modalités de leurs obsèques. Les deux cérémonies religieuses auront lieu le lundi 31 août, mais selon des modalités différentes. Mathilde Favier sera accompagnée lors d’une cérémonie à l’église Saint-Sulpice, à Paris, tandis que les obsèques de Nicolas Altmayer seront célébrées dans l’intimité.

Mathilde Favier : une cérémonie à Saint-Sulpice à 14h30

Les obsèques de Mathilde Favier, 57 ans, seront célébrées lundi 31 août à 14h30 en l’église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris. L’annonce a été faite par sa famille : ses enfants Héloïse et Carlo Agostinelli, leur père et leurs frères et sœurs, sa mère, ses sœurs Victoire de Castellane et Pauline Hénin, ainsi que son oncle Gilles Dufour. La cérémonie se déroulera ainsi dans l’une des plus importantes églises de Paris, près de deux semaines après la disparition de celle qui occupait le poste de directrice des relations publiques de Christian Dior Couture et était devenue, au fil des années, une personnalité incontournable de la maison Dior.

Nicolas Altmayer : des obsèques célébrées dans l’intimité

La famille de Nicolas Altmayer, 61 ans, a également fixé ses obsèques au lundi 31 août. Contrairement à celles de Mathilde Favier, sa cérémonie religieuse sera cependant célébrée dans l’intimité. Aucun lieu ni horaire n’est rendu public. Ses quatre enfants, Candice, Roxane, Félix et Alice Altmayer, leur mère Nadine Leignel-Altmayer, son gendre Louis Janssens van der Maelen ainsi que les membres de sa famille ont annoncé la cérémonie. Parmi eux figurent notamment Isabelle et Michel Barnier et leurs enfants, Emmanuel et Florence Altmayer, Ségolène Altmayer-Missoffe, Christian et Dorothée Altmayer, Éric et Brenda Altmayer ainsi que Sébastien Mosneron Dupin. Nicolas Altmayer était l’une des figures reconnues de la production cinématographique française. À la tête de Mandarin & Compagnie avec son frère Éric, il avait notamment produit OSS 117, Brice de Nice, Frantz, Saint Laurent, Monsieur Aznavour ou encore Alpha. Sa disparition avait suscité de nombreux hommages dans le cinéma français, notamment celui de Jean Dujardin⁠, qui avait travaillé avec lui pendant plus de vingt ans, et celui de Franck Gastambide⁠, qui le considérait comme son producteur, son mentor et un proche.

Les deux familles associent leurs deuils

Les deux avis de décès comportent surtout une mention commune particulièrement forte. La famille de Mathilde Favier « s’associe à la peine des proches de Nicolas Altmayer, disparu aux côtés de Mathilde ». De son côté, la famille de Nicolas Altmayer « s’associe à la peine des proches de Mathilde Favier, disparue aux côtés de Nicolas ». Les deux familles ont donc choisi de faire explicitement référence à l’autre victime dans chacune des annonces, rappelant que Mathilde Favier et Nicolas Altmayer ont perdu la vie ensemble dans le même accident.

Un accident mortel le 17 août dans les Deux-Sèvres

Mathilde Favier et Nicolas Altmayer sont morts lundi 17 août 2026, vers 16h, sur la D938 à hauteur d’Airvault, dans les Deux-Sèvres. Leur voiture est entrée en collision avec un poids lourd circulant en sens inverse. Les circonstances du drame⁠ ont ensuite connu un développement important. Selon les premiers éléments communiqués par le parquet de Niort, le poids lourd aurait effectué une embardée en direction de leur voiture avant de franchir la ligne continue. Le conducteur du camion livre une version opposée et affirme que le véhicule de Mathilde Favier et Nicolas Altmayer aurait dévié de sa trajectoire. Une information judiciaire pour « homicide involontaire par conducteur » a été ouverte afin d’établir précisément les responsabilités. Le drame a provoqué une vive émotion dans deux univers auxquels le couple était étroitement lié : la mode et le cinéma. Mathilde Favier était l’un des visages de l’ombre de Dior, au contact des artistes et personnalités internationales de la maison, tandis que Nicolas Altmayer avait accompagné et produit certains des grands succès du cinéma français de ces dernières décennies. Le lundi 31 août marquera désormais le temps des adieux : à Saint-Sulpice pour Mathilde Favier, et dans l’intimité pour Nicolas Altmayer.