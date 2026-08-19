Mort de Nicolas Altmayer : Jean Dujardin rend un hommage bouleversant à son producteur et ami

Jean Dujardin rend hommage à son ami et producteur, Nicolas Altmayer, décédé dans un accident de la route. Leur collaboration fructueuse a marqué la carrière de l'acteur, avec des films emblématiques comme Brice de Nice et OSS 117. La perte de ce producteur influent éveille une vague d'émotions dans le milieu du cinéma français.

Jean Dujardin a rendu un hommage particulièrement émouvant à Nicolas Altmayer, producteur historique de plusieurs de ses plus grands succès, mort à 61 ans dans un accident de la route avec sa compagne Mathilde Favier. L’acteur évoque celui qui l’a accompagné pendant plus de vingt ans, de Brice de Nice à OSS 117, et adresse également ses pensées à Éric Altmayer, frère et associé du producteur.

Plus de 20 ans de cinéma ensemble

La disparition brutale de Nicolas Altmayer touche directement Jean Dujardin. Le producteur avait accompagné l’acteur dans plusieurs films déterminants de sa carrière, à commencer par Brice de Nice, sorti en 2005 et devenu l’un de ses rôles les plus populaires. Leur collaboration s’était poursuivie avec Hubert Bonisseur de La Bath, l’agent secret incarné par Jean Dujardin dans OSS 117 : Le Caire, nid d’espions, en 2006, puis OSS 117 : Rio ne répond plus, en 2009. Deux films qui ont largement contribué à installer Jean Dujardin parmi les acteurs incontournables du cinéma français. Nicolas Altmayer produisait ces films avec son frère Éric au sein de Mandarin. Au fil des années, les rapports entre le producteur et Jean Dujardin avaient largement dépassé le cadre professionnel.

« Nicolas. Mon producteur, mon ami »

Sur Instagram, Jean Dujardin a choisi de s’adresser directement à Nicolas Altmayer. Il rappelle leurs films, leurs personnages et surtout les souvenirs accumulés pendant toutes ces années. L’acteur écrit :

« Nicolas. Mon producteur, mon ami. Merci de m’avoir accompagné toutes ces années, de Brice de Nice à Oss 117. Ce crétin de Hubert Bonisseur de La Bath que tu as voulu réinventer à l’écran et qui te faisait tellement rire … je te le dois. Je garderai au chaud ta malice, ta pudeur, ta droiture, ton professionnalisme et ta grande pertinence. Je pense évidemment à Éric, ton frère, ton associé, ta moitié. À travers tous ces films produits par Mandarin production nous continuerons à te faire vivre. Tu ne pars pas, tu es là. À plus tard Nicolas ! Je t’embrasse. Jean »

Un message dans lequel Jean Dujardin insiste notamment sur le rôle joué par Nicolas Altmayer dans la renaissance au cinéma d’Hubert Bonisseur de La Bath. Avec OSS 117 : Le Caire, nid d’espions, le personnage créé par Jean Bruce avait été totalement réinventé sous la forme d’une comédie d’espionnage portée par Jean Dujardin et réalisée par Michel Hazanavicius.

Nicolas Altmayer et Mathilde Favier tués dans un accident de la route

Nicolas Altmayer est mort lundi 17 août dans un accident survenu à Airvault, dans les Deux-Sèvres. Il se trouvait dans une voiture avec sa compagne Mathilde Favier, figure du monde de la mode et directrice des relations publiques de Dior. Tous les deux ont perdu la vie dans la collision. Le véhicule dans lequel ils circulaient est entré en collision avec un poids lourd sur la départementale 938. Une enquête doit permettre d’établir précisément les circonstances de l’accident. Nicolas Altmayer avait 61 ans. Mathilde Favier avait 57 ans.

De Brice de Nice à Monsieur Aznavour, une longue carrière de producteur

Avec son frère Éric, Nicolas Altmayer avait construit l’une des filmographies les plus importantes de la production française de ces dernières décennies. Les deux hommes avaient notamment produit Brice de Nice, les deux premiers OSS 117, Les Chevaliers du ciel, Potiche, Jeune et Jolie, Grâce à Dieu, Été 85, Mon Crime ou encore Monsieur Aznavour. Nicolas Altmayer avait également accompagné Franck Gastambide depuis Les Kaïra, avant de produire notamment Pattaya, Taxi 5, Medellín, la série Validé et La Cage. Sa disparition a provoqué de nombreux hommages dans le cinéma français. Pour Jean Dujardin, elle emporte surtout un homme présent à ses côtés depuis une période décisive de sa carrière. « Tu ne pars pas, tu es là », lui écrit l’acteur. Une manière de rappeler que Nicolas Altmayer continuera d’exister à travers les films qu’ils ont fabriqués ensemble.