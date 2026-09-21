Mort du fils de Cindy Crawford à 27 ans: Presley Gerber est décédé dans un centre de désintoxication

Mort de Presley Gerber à 27 ans: le fils de Cindy Crawford est décédé dans un centre de désintoxication

Presley Gerber, fils de Cindy Crawford et de l’homme d’affaires Rande Gerber, est mort dimanche 20 septembre 2026 à l’âge de 27 ans. Le jeune mannequin se trouvait dans un centre de désintoxication au moment de son décès. Les registres du médecin légiste du comté de Los Angeles confirment sa mort dans cet établissement. La cause exacte du décès n’a pas encore été déterminée et une autopsie doit être pratiquée.

La famille Gerber a confirmé sa mort et demandé que son intimité soit respectée : « La famille demande que son intimité soit respectée pendant cette période très difficile et douloureuse. » Presley était l’aîné des deux enfants de Cindy Crawford et Rande Gerber et le frère de Kaia Gerber, mannequin et actrice récemment à l’affiche de ⁠The Shards⁠.

Une mort dans un centre de désintoxication, une autopsie attendue

Les circonstances médicales exactes de la mort de Presley Gerber restent inconnues. Son décès dans un établissement de désintoxication est confirmé, mais aucune cause officielle n’a été rendue publique. L’autopsie et les examens complémentaires devront permettre d’établir ce qui s’est précisément passé.

Presley Gerber avait parlé publiquement de ses problèmes d’addiction, de dépression et de crises d’angoisse. En décembre 2025, il avait notamment évoqué plusieurs médicaments qui lui avaient été prescrits, dont du Xanax, du Valium et de la buprénorphine. Il expliquait alors vouloir reprendre le contrôle de sa vie et mieux encadrer son traitement.

Presley Gerber racontait ouvertement son combat contre l’addiction

En mars 2026, Presley Gerber avait également raconté avoir suivi un traitement à l’ibogaïne dans le cadre de son parcours de désintoxication. Ce psychédélique, interdit aux États-Unis, est parfois utilisé à l’étranger dans des protocoles expérimentaux visant notamment les addictions. Il espérait que cette tentative lui permette de sortir durablement de sa dépendance.

Sur les réseaux sociaux, le fils de Cindy Crawford avait commencé à publier des vidéos consacrées à sa santé mentale et à son parcours. Il disait vouloir parler sans détour de ses difficultés afin d’aider d’autres personnes confrontées aux mêmes problèmes.

Kaia Gerber avait évoqué les dix années de lutte de son frère

Quelques semaines avant sa mort, Kaia Gerber avait parlé des problèmes d’addiction de son frère et de leur impact sur toute la famille. Elle expliquait notamment avoir grandi en cherchant à ne pas ajouter de difficultés supplémentaires à celles auxquelles ses parents étaient déjà confrontés avec Presley.

Kaia Gerber résumait les conséquences de cette situation familiale par ces mots : « Quand quelque chose comme ça arrive dans une famille, cela bouleverse tout le monde. » Elle disait également être profondément fière de son frère pour avoir choisi de parler publiquement de ses difficultés après des années durant lesquelles la famille avait protégé sa vie privée.

Une carrière lancée dès l’adolescence

Né le 2 juillet 1999, Presley Gerber avait lui aussi choisi le mannequinat. Signé par IMG Models à 15 ans, il avait ensuite défilé notamment pour Moschino et Dolce & Gabbana et participé à une campagne Calvin Klein.

Son père Rande Gerber est également une figure connue du monde des affaires. Il a notamment cofondé avec George Clooney et Mike Meldman la marque de tequila Casamigos, revendue en 2017 dans une opération pouvant atteindre 1 milliard de dollars. Cette vente a largement contribué à la fortune de George Clooney⁠, tandis que Cindy Crawford reste l’une des top-models les plus célèbres de sa génération.

Presley Gerber avait également connu des problèmes judiciaires. Arrêté en 2019 pour conduite sous l’emprise de l’alcool, il avait été condamné à trois ans de probation, à suivre un programme consacré à la conduite en état d’ivresse et à effectuer deux jours de travaux d’intérêt général. À 27 ans, sa mort met fin à un parcours qu’il avait choisi ces derniers mois de raconter publiquement, notamment pour évoquer sans détour son combat contre les addictions.