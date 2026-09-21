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Centre français fermé à Téhéran : Paris annonce la convocation de l’ambassadeur iranien

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Centre français fermé à Téhéran : Paris annonce la convocation de l’ambassadeur iranien
Centre français fermé à Téhéran : Paris annonce la convocation de l’ambassadeur iranien

Nouvelle tension diplomatique entre Paris et Téhéran. La France a annoncé la convocation de l’ambassadeur d’Iran après la fermeture par les autorités iraniennes du Centre de langue française de Téhéran, établissement lié à l’ambassade de France. Le Quai d’Orsay condamne « avec la plus grande fermeté » l’intervention des forces de sécurité iraniennes dans les locaux.

Les autorités iraniennes affirment avoir agi sur décision judiciaire et reprochent au centre d’avoir exercé des activités sans les autorisations nécessaires. Selon les accusations relayées par l’agence iranienne Tasnim, l’établissement aurait également mené des activités jugées contraires aux intérêts culturels et sécuritaires du pays. Paris conteste la fermeture et ne reprend pas ces accusations à son compte.

Barrot promet une réponse française

Le ministère français des Affaires étrangères qualifie cette fermeture de nouvelle attaque contre le dispositif culturel français en Iran. Il rappelle qu’elle intervient après l’agression de deux agents de l’ambassade de France en juillet et estime que plusieurs milliers d’Iraniens suivant chaque année les cours du centre seront directement pénalisés.

À la demande de Jean-Noël Barrot, l’ambassadeur iranien doit donc être convoqué au Quai d’Orsay. La France affirme également qu’elle prendra « les mesures appropriées » en réponse à la décision iranienne, sans détailler pour l’instant leur nature.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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