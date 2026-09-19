Présidentielle 2027 : Nicolas Dupont-Aignan officialise sa candidature

Nicolas Dupont-Aignan sera de nouveau candidat à l’élection présidentielle. Le président de Debout la France a officialisé sa candidature ce samedi 19 septembre lors de sa traditionnelle « Fête de la Liberté » organisée à Yerres, dans l’Essonne. Il s’agira, s’il obtient les 500 parrainages nécessaires, de sa quatrième campagne présidentielle après 2012, 2017 et 2022.

Le député souverainiste place une nouvelle fois la sortie de l’Union européenne au cœur de son projet. Il défend désormais explicitement un « Frexit », estimant que la France doit récupérer la maîtrise de ses frontières, de ses lois, de sa monnaie et de sa politique économique.

Carburants, retraites et sortie de l’Union européenne

Sur le pouvoir d’achat, Nicolas Dupont-Aignan promet notamment de réduire les taxes pesant sur les carburants. Il propose de financer cette baisse en supprimant 12 milliards d’euros d’aides qu’il attribue aux éoliennes et aux panneaux solaires. Il souhaite également créer pour chaque nouveau-né français un livret doté de 10 000 euros, destiné à constituer à terme une épargne retraite par capitalisation.

Le candidat défend également une sortie du marché européen de l’électricité, la relocalisation de deux millions d’emplois et une baisse des impôts de production. Sur l’énergie, il souhaite en outre renouer avec les approvisionnements russes en gaz.

Cette annonce politique ne vaut pas validation administrative de sa candidature. Comme tous les prétendants à l’Élysée, Nicolas Dupont-Aignan devra réunir les 500 présentations d’élus nécessaires pour figurer sur la liste définitive établie par le Conseil constitutionnel.