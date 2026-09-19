Gironde : des fichiers pédopornographiques retrouvés chez un animateur périscolaire

Un animateur périscolaire de 52 ans est soupçonné d'agression sexuelle sur une fillette de 4 ans à Cenon, en Gironde. Lors d'une perquisition, des fichiers pédopornographiques ont été découverts sur son ordinateur. Placé sous contrôle judiciaire, il ne peut entrer en contact avec la victime et son procès est prévu pour l'année prochaine.

Un animateur périscolaire de 52 ans, ancien employé d’un centre de loisirs de Cenon, en Gironde, est soupçonné d’agression sexuelle sur une fillette de 4 ans. Une perquisition menée dans le cadre de l’enquête a également permis de découvrir plusieurs fichiers à caractère pédopornographique sur son ordinateur, selon le parquet de Bordeaux.

L’affaire a débuté le 10 juin, lorsque l’enfant s’est présentée au commissariat de Bordeaux avec sa famille pour dénoncer des attouchements sexuels. Deux animateurs avaient alors été mis en cause et suspendus. Les investigations ont finalement conduit au classement sans suite du dossier concernant le second homme, tandis que des fichiers téléchargés en 2012 ont été retrouvés sur l’ordinateur de l’animateur âgé de 52 ans.

Un contrôle judiciaire en attendant le procès

Titulaire du Bafa et employé en CDI, l’animateur a été placé en garde à vue le 26 août avant d’être placé sous contrôle judiciaire. Il lui est notamment interdit de se rendre à Cenon, de contacter la victime présumée ou sa famille et d’exercer une activité professionnelle impliquant la présence d’enfants. Son procès doit se tenir au début de l’année prochaine.

La mairie de Cenon n’a pas souhaité commenter l’affaire, invoquant le secret de l’enquête. Elle prévoit toutefois une réunion avec les parents le 29 septembre et a annoncé un renforcement des contrôles concernant les animateurs, notamment grâce à la consultation du Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.