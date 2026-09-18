Charente : un homme condamné à 12 ans de réclusion pour avoir allumé 32 incendies

Un homme de 32 ans est condamné à douze ans de réclusion pour avoir provoqué 32 incendies en Charente entre juillet 2022 et octobre 2023. En plus de la peine de réclusion, il fait face à un suivi sociojudiciaire de dix ans et des mesures de réparation pour un préjudice estimé à près de deux millions d'euros.

Un homme de 32 ans a été condamné vendredi à douze ans de réclusion criminelle par la cour criminelle de la Charente pour avoir provoqué 32 incendies entre juillet 2022 et octobre 2023. Le verdict correspond aux réquisitions de l’avocat général, qui avait demandé une peine particulièrement lourde au regard de l’ampleur des faits.

Les juges ont également prononcé un suivi sociojudiciaire de dix ans avec injonction de soins, ainsi que plusieurs obligations et interdictions. Le condamné devra notamment indemniser les victimes, travailler et ne pourra plus résider en Charente ni exercer d’activité dans le secteur forestier. Son avocate a indiqué qu’il ne ferait pas appel, tout en estimant la peine « inappropriée ».

Près de 2.000 pompiers mobilisés

Parmi les incendies retenus figurent notamment celui d’un massif forestier qui a détruit près de 150 hectares et celui d’un bâtiment agricole contenant environ 1.000 tonnes de paille. Au total, près de 2.000 pompiers sont intervenus sur les différents sinistres. Le montant des dommages est estimé à environ deux millions d’euros.

Au cours du procès, l’accusé, déjà condamné dans le passé pour des vols avec effraction, a évoqué plusieurs difficultés personnelles pour expliquer ses actes, notamment des violences familiales durant son enfance, des problèmes financiers, la perte d’un enfant et des addictions à l’alcool. Il a également reconnu avoir recherché l’attention, déclarant avoir « peut-être un peu trop cherché à ce qu’on parle de moi ».