SOCIÉTÉ Environnement

Les architectes des Bâtiments de France répondent aux accusations après les canicules

Par

1 minute de lecture

Les architectes des Bâtiments de France répondent aux accusations après les canicules
Les architectes des Bâtiments de France répondent aux accusations après les canicules

Les architectes des Bâtiments de France sortent du silence. Accusés durant les épisodes caniculaires d’entraver l’installation de systèmes de climatisation, ces fonctionnaires chargés de veiller sur le patrimoine architectural français affirment avoir été traités à demi-mot de meurtriers. La polémique a enflé au fil des vagues de chaleur, alimentée par des critiques virulentes sur les réseaux sociaux et dans l’opinion publique.

Une profession sous le feu des critiques

Ces professionnels rappellent que leur mission consiste à protéger l’intégrité esthétique et historique des bâtiments classés ou situés dans des zones protégées. Leur rôle les conduit parfois à refuser des projets d’installation de climatiseurs visibles en façade, une position qui leur a valu des accusations d’insensibilité face aux risques sanitaires liés aux fortes chaleurs. Plusieurs d’entre eux témoignent de la violence des attaques subies.

La profession défend une approche qui cherche à concilier préservation du patrimoine et adaptation climatique. Les architectes des Bâtiments de France plaident pour des solutions techniques moins intrusives visuellement, mais reconnaissent que le dialogue avec les administrés s’est tendu lors des dernières canicules. Le débat illustre les tensions croissantes entre impératifs de santé publique et protection du cadre bâti historique.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une