Les architectes des Bâtiments de France répondent aux accusations après les canicules

Les architectes des Bâtiments de France répondent à des accusations d'entrave à l'installation de climatisation pendant les canicules. Ils défendent leur rôle de protection du patrimoine face aux critiques, tout en appelant à des solutions techniques respectueuses de l'esthétique des bâtiments. La profession souligne les tensions entre santé publique et préservation historique.

Les architectes des Bâtiments de France sortent du silence. Accusés durant les épisodes caniculaires d’entraver l’installation de systèmes de climatisation, ces fonctionnaires chargés de veiller sur le patrimoine architectural français affirment avoir été traités à demi-mot de meurtriers. La polémique a enflé au fil des vagues de chaleur, alimentée par des critiques virulentes sur les réseaux sociaux et dans l’opinion publique.

Une profession sous le feu des critiques

Ces professionnels rappellent que leur mission consiste à protéger l’intégrité esthétique et historique des bâtiments classés ou situés dans des zones protégées. Leur rôle les conduit parfois à refuser des projets d’installation de climatiseurs visibles en façade, une position qui leur a valu des accusations d’insensibilité face aux risques sanitaires liés aux fortes chaleurs. Plusieurs d’entre eux témoignent de la violence des attaques subies.

La profession défend une approche qui cherche à concilier préservation du patrimoine et adaptation climatique. Les architectes des Bâtiments de France plaident pour des solutions techniques moins intrusives visuellement, mais reconnaissent que le dialogue avec les administrés s’est tendu lors des dernières canicules. Le débat illustre les tensions croissantes entre impératifs de santé publique et protection du cadre bâti historique.