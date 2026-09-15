Climat : Sébastien Lecornu saisit le Cese pour accélérer l’adaptation de la France

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a saisi le Conseil économique, social et environnemental (Cese) afin d’obtenir un avis sur les moyens d’accélérer l’adaptation de la France au changement climatique. Attendu en janvier 2027, cet avis devra notamment porter sur le financement des mesures, la transition du secteur agricole et le partage de la ressource en eau.

Cette démarche intervient après un été marqué par plusieurs épisodes de canicule exceptionnels. Matignon précise qu’elle est complémentaire des mesures que la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, doit présenter d’ici à la fin du mois pour accélérer la mise en œuvre du troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3).

Le gouvernement veut accélérer la préparation du pays

Dans un courrier adressé à Claire Thoury, présidente du Cese, Sébastien Lecornu demande à l’institution de préciser les « enjeux et les leviers d’accélération » de l’adaptation. Le gouvernement souhaite notamment disposer d’une réflexion sur les besoins de financement à moyen et long terme, l’évolution de l’agriculture et la gestion de l’eau.

Selon le Premier ministre, 85 % des actions prévues par le PNACC3, adopté en mars 2025, sont déjà engagées. Les événements climatiques survenus cette année montrent toutefois, selon lui, la nécessité d’intensifier les préparatifs face à des conditions climatiques plus difficiles.

Un coût économique en cas d’inaction

Les nouvelles mesures attendues doivent concerner plusieurs secteurs, parmi lesquels le bâtiment, les transports, l’agriculture, l’eau, la forêt, l’enseignement et les conditions de travail. L’adaptation climatique doit également être abordée lors d’un séminaire gouvernemental prévu jeudi.

L’enjeu dépasse les seules politiques environnementales. Le ministère de l’Économie estime que l’inaction face au changement climatique pourrait avoir un coût important pour l’économie française, pouvant atteindre 3,6 % du PIB en 2050. Le gouvernement entend donc accélérer la préparation du pays tout en sollicitant le Cese sur les conditions nécessaires à cette adaptation.