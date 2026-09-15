SOCIÉTÉ Police-Justice

Seine-Saint-Denis : Bagui Traoré, frère d’Adama et d’Assa Traoré, interpellé après avoir donné une fausse identité aux policiers

Par

2 minutes de lecture

Seine-Saint-Denis : Bagui Traoré, frère d'Adama et d'Assa Traoré, interpellé après avoir donné une fausse identité aux policiers
Seine-Saint-Denis : Bagui Traoré, frère d'Adama et d'Assa Traoré, interpellé après avoir donné une fausse identité aux policiers

Recherché par les autorités, Bagui Traoré a été interpellé lundi soir à Dugny, en Seine-Saint-Denis, après un contrôle de police qui a rapidement révélé sa véritable identité. Le frère d’Adama et d’Assa Traoré, âgé de 35 ans, fait l’objet de poursuites pour « usurpation d’identité » et « tentative d’évasion ». Il a été placé en garde à vue.

Les policiers de la brigade anticriminalité sont intervenus peu avant 21h30, avenue Louis-Larivière, après un signalement transmis par la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise au commissariat de La Courneuve. Bagui Traoré était alors inscrit à huit reprises au fichier des personnes recherchées. Lors de son contrôle, il aurait fourni une fausse identité. Une palpation a toutefois permis aux policiers de découvrir un passeport portant son véritable nom. L’homme aurait ensuite tenté de prendre la fuite avant d’être rapidement maîtrisé.

Un homme déjà condamné à plusieurs reprises

Le parcours judiciaire de Bagui Traoré est marqué par de nombreuses condamnations. Il aurait été condamné à dix-huit reprises, dont cinq fois pour des faits d’extorsion. En 2023, il avait notamment écopé de trois ans de prison pour extorsion et avait été incarcéré à l’issue de l’audience.

Lors de son interpellation lundi soir, Bagui Traoré aurait demandé aux policiers que sa sœur Assa Traoré soit prévenue. Militante contre les violences policières, celle-ci est notamment connue pour son engagement autour de la mort de son frère Adama Traoré, décédé en juillet 2016 après son interpellation par des gendarmes à Beaumont-sur-Oise. L’enquête doit désormais déterminer les circonstances précises des faits reprochés à Bagui Traoré.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une