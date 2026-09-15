Seine-Saint-Denis : Bagui Traoré, frère d’Adama et d’Assa Traoré, interpellé après avoir donné une fausse identité aux policiers

Bagui Traoré, frère d'Adama et Assa Traoré, est interpellé à Dugny pour avoir donné une fausse identité lors d'un contrôle policier. Déjà recherché et avec un parcours judiciaire chargé, il fait l'objet de poursuites pour usurpation d'identité et tentative d'évasion. L'enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances de son arrestation.

Recherché par les autorités, Bagui Traoré a été interpellé lundi soir à Dugny, en Seine-Saint-Denis, après un contrôle de police qui a rapidement révélé sa véritable identité. Le frère d’Adama et d’Assa Traoré, âgé de 35 ans, fait l’objet de poursuites pour « usurpation d’identité » et « tentative d’évasion ». Il a été placé en garde à vue.

Les policiers de la brigade anticriminalité sont intervenus peu avant 21h30, avenue Louis-Larivière, après un signalement transmis par la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise au commissariat de La Courneuve. Bagui Traoré était alors inscrit à huit reprises au fichier des personnes recherchées. Lors de son contrôle, il aurait fourni une fausse identité. Une palpation a toutefois permis aux policiers de découvrir un passeport portant son véritable nom. L’homme aurait ensuite tenté de prendre la fuite avant d’être rapidement maîtrisé.

Un homme déjà condamné à plusieurs reprises

Le parcours judiciaire de Bagui Traoré est marqué par de nombreuses condamnations. Il aurait été condamné à dix-huit reprises, dont cinq fois pour des faits d’extorsion. En 2023, il avait notamment écopé de trois ans de prison pour extorsion et avait été incarcéré à l’issue de l’audience.

Lors de son interpellation lundi soir, Bagui Traoré aurait demandé aux policiers que sa sœur Assa Traoré soit prévenue. Militante contre les violences policières, celle-ci est notamment connue pour son engagement autour de la mort de son frère Adama Traoré, décédé en juillet 2016 après son interpellation par des gendarmes à Beaumont-sur-Oise. L’enquête doit désormais déterminer les circonstances précises des faits reprochés à Bagui Traoré.