Seine-Saint-Denis : Bagui Traoré, frère d’Adama et d’Assa Traoré, interpellé après avoir donné une fausse identité aux policiers

Recherché par les autorités, Bagui Traoré a été interpellé lundi soir à Dugny, en Seine-Saint-Denis, après un contrôle de police qui a rapidement révélé sa véritable identité. Le frère d’Adama et d’Assa Traoré, âgé de 35 ans, fait l’objet de poursuites pour « usurpation d’identité » et « tentative d’évasion ». Il a été placé en garde à vue.
Les policiers de la brigade anticriminalité sont intervenus peu avant 21h30, avenue Louis-Larivière, après un signalement transmis par la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise au commissariat de La Courneuve. Bagui Traoré était alors inscrit à huit reprises au fichier des personnes recherchées. Lors de son contrôle, il aurait fourni une fausse identité. Une palpation a toutefois permis aux policiers de découvrir un passeport portant son véritable nom. L’homme aurait ensuite tenté de prendre la fuite avant d’être rapidement maîtrisé.
Un homme déjà condamné à plusieurs reprises
Le parcours judiciaire de Bagui Traoré est marqué par de nombreuses condamnations. Il aurait été condamné à dix-huit reprises, dont cinq fois pour des faits d’extorsion. En 2023, il avait notamment écopé de trois ans de prison pour extorsion et avait été incarcéré à l’issue de l’audience.
Lors de son interpellation lundi soir, Bagui Traoré aurait demandé aux policiers que sa sœur Assa Traoré soit prévenue. Militante contre les violences policières, celle-ci est notamment connue pour son engagement autour de la mort de son frère Adama Traoré, décédé en juillet 2016 après son interpellation par des gendarmes à Beaumont-sur-Oise. L’enquête doit désormais déterminer les circonstances précises des faits reprochés à Bagui Traoré.
Communauté
Commentaires
Écrire un commentaire
Soyez le premier à commenter cet article.