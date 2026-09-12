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Un détenu jugé à Angers pour deux meurtres commis pendant sa cavale

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Un détenu jugé à Angers pour deux meurtres commis pendant sa cavale
Un détenu jugé à Angers pour deux meurtres commis pendant sa cavale

Un détenu de 45 ans comparaît à partir de lundi devant la cour d’assises du Maine-et-Loire, à Angers, pour deux meurtres commis lors d’une cavale en juillet 2023. Stéphane Iganache est également poursuivi pour une évasion, des violences et plusieurs vols. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

L’accusé s’était évadé du centre de détention d’Argentan, dans l’Orne, alors qu’il bénéficiait d’une permission de sortie. Sa cavale avait duré près de deux semaines. Au cours de celle-ci, deux personnes avaient été tuées à quelques jours d’intervalle dans le Maine-et-Loire et en Mayenne.

Une cavale de près de deux semaines

La première victime, Adélaïde Duplouy, avait été retrouvée morte à son domicile à Angers. Stéphane Iganache est également accusé d’avoir tué Jean-Claude Havard, 72 ans, ancien garagiste et conseiller municipal de Chailland, en Mayenne. Le corps de ce dernier avait été découvert à son domicile le 2 juillet 2023.

Le suspect avait finalement été interpellé le 4 juillet à Avrillé, près d’Angers, dans un bâtiment en rénovation. Les enquêteurs le soupçonnent également d’avoir agressé une femme enceinte durant sa fuite. Le procès doit se poursuivre jusqu’au 18 septembre et permettre de revenir sur les circonstances des deux meurtres et sur les conditions de cette cavale.

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