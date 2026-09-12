Un ex-diplomate américain plaide pour une Afghanistan stable face à la Chine et la Russie

Zalmay Khalilzad, ancien ambassadeur américain en Afghanistan, avertit que les États-Unis doivent s'engager dans la stabilisation du pays pour éviter qu'il ne devienne un havre pour des groupes hostiles. Il souligne que le chaos en Afghanistan bénéficierait à la Chine et à la Russie, compromettant ainsi les intérêts stratégiques américains.

L’ancien ambassadeur américain en Afghanistan Zalmay Khalilzad estime que Washington a un « intérêt principal » à empêcher le pays de devenir une base pour des groupes hostiles aux États-Unis, vingt-cinq ans après le 11-Septembre.

Zalmay Khalilzad, qui représentait Washington à Kaboul au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, a réaffirmé la nécessité pour les États-Unis de s’impliquer dans la stabilisation de l’Afghanistan. Selon lui, laisser le pays sombrer dans le chaos servirait directement les intérêts de Pékin et de Moscou.

L’ancien diplomate place la compétition avec la Chine et la Russie au centre de sa lecture géopolitique. Contrer leur influence dans la région constitue, à ses yeux, la priorité stratégique qui devrait guider la politique américaine vis-à-vis de Kaboul.

Khalilzad insiste par ailleurs sur le risque sécuritaire direct : une Afghanistan instable pourrait redevenir un sanctuaire pour des organisations hostiles aux États-Unis, reproduisant le scénario qui avait précédé les attaques de 2001.