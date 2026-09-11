Frères musulmans : l’angle mort de la sécurité européenne

Alors que plusieurs États ont durci leur politique à l’égard de la mouvance des Frères musulmans et de certaines organisations qui lui sont liées, plusieurs pays européens continuent d’adopter une approche beaucoup plus prudente. Une différence de doctrine qui nourrit les interrogations sur l’influence de ces réseaux auprès des nouvelles populations immigrées et sur leurs ramifications internationales.

Une prudence européenne qui interroge

La question embarrasse depuis plusieurs années les capitales européennes. Jusqu’où faut-il aller dans la surveillance, voire dans la restriction des activités des organisations proches de la mouvance des Frères musulmans ? Alors que plusieurs pays dans le monde considèrent certains de ces réseaux comme une menace pour leur sécurité nationale et accusent la Confrérie de poursuivre un projet politique incompatible avec leurs institutions, l’Europe demeure divisée. Certains gouvernements privilégient une approche sécuritaire, quand d’autres continuent de distinguer strictement engagement religieux, militantisme politique et passage à la violence.

Cette prudence prend une importance particulière dans le domaine de l’immigration. Mosquées, associations cultuelles, organisations caritatives ou structures d’accompagnement constituent souvent les premiers lieux de sociabilité de nouveaux arrivants. Or certaines de ces structures sont soupçonnées d’être directement ou indirectement liées à la galaxie frériste. Pour leurs détracteurs, leur objectif ne se limiterait pas à l’accueil ou à l’assistance sociale : il s’agirait aussi de constituer des réseaux d’influence capables d’encadrer durablement les communautés musulmanes installées en Europe.

L’immigration, terrain d’influence

Le risque avancé par les adversaires de la Confrérie est celui d’une exploitation de populations issues de pays où l’islam politique est historiquement fortement implanté. Des immigrants arrivant en Europe peuvent ainsi se retrouver immédiatement intégrés à des réseaux religieux et sociaux dont ils connaissent déjà les références idéologiques. La question se pose avec une acuité particulière pour les ressortissants de pays traversés par des décennies de confrontation entre mouvements islamistes, armées et pouvoirs civils.

Le Soudan constitue, à cet égard, un cas emblématique. Pendant plusieurs décennies, les courants islamistes proches des Frères musulmans ont exercé une influence considérable sur l’appareil d’État soudanais, jusque dans ses institutions militaires et sécuritaires. Cette histoire alimente aujourd’hui une autre interrogation : existe-t-il des passerelles entre les réseaux issus de cette mouvance au Soudan et ceux implantés sur le continent européen ? Et dans quelle mesure les diasporas peuvent-elles devenir un relais d’influence politique ou idéologique au-delà des frontières ?

Du Soudan à l’Europe, une même question de sécurité

La guerre soudanaise donne à ce débat une dimension supplémentaire. Plus le conflit se prolonge, plus ses effets dépassent les frontières du pays : déplacements massifs de population, fragilisation des États voisins, circulation de groupes armés et nouvelles pressions migratoires vers l’Europe. À cela s’ajoute le rôle prêté aux puissances régionales qui soutiennent, directement ou indirectement, les différentes forces engagées dans le conflit.

Pour les gouvernements européens, l’enjeu dépasse donc largement le seul cas soudanais. Il concerne la capacité des États occidentaux à coordonner leur politique avec les pays du Moyen-Orient qui considèrent les mouvements islamistes organisés comme une menace stratégique. Mettre fin aux conflits régionaux, limiter l’influence des réseaux extrémistes et empêcher leur implantation durable en Europe relèvent désormais d’une même équation : celle de la sécurité des sociétés européennes autant que de la stabilité du Moyen-Orient.