Australie : 682 euros d’amende pour avoir préparé son bagel en conduisant avec les genoux

Un automobiliste de 29 ans a été condamné dans le Queensland pour avoir conduit avec les genoux tout en préparant un bagel. En plus de l'amende de 1 104 dollars australiens, des infractions liées à la conduite imprudente et à l'immatriculation ont été relevées. La police souligne l'importance de rester concentré au volant.

Un automobiliste de 29 ans a été sanctionné dans l’État australien du Queensland après avoir été surpris dans une situation pour le moins inhabituelle au volant. Lors d’un contrôle lundi, des policiers l’ont aperçu en train de conduire son véhicule avec les genoux tout en utilisant ses mains pour tartiner un bagel. Intercepté par les forces de l’ordre, le conducteur a reconnu le caractère dangereux de son comportement, expliquant simplement qu’il avait faim.

Le contrôle a également permis aux policiers de constater que le véhicule n’était pas correctement immatriculé. Pour l’ensemble des infractions relevées, notamment la conduite imprudente et l’absence de documents en règle, l’automobiliste s’est vu infliger une amende de 1 104 dollars australiens, soit environ 682 euros. La police du Queensland a diffusé une vidéo de l’intervention afin de sensibiliser les conducteurs aux risques provoqués par les distractions au volant.

La police rappelle les dangers des distractions

Les forces de l’ordre ont profité de cet épisode pour rappeler que quitter le volant des mains, même pendant quelques instants, peut avoir de lourdes conséquences. Kelly Hanlen, responsable de la police dans le district de Darling Downs, a souligné que préparer de la nourriture en conduisant constitue une distraction susceptible de réduire considérablement la capacité d’un automobiliste à réagir à un événement imprévu.

La responsable policière a également insisté sur le fait qu’aucun repas, message ou autre activité ne justifie de mettre en danger les occupants d’un véhicule et les autres usagers de la route. Au-delà de son caractère insolite, l’affaire sert ainsi de nouvelle campagne de prévention pour les autorités australiennes, qui rappellent aux conducteurs la nécessité de conserver en permanence leur attention sur la circulation et la maîtrise de leur véhicule.