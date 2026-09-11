L’Ukraine et le Canada signent un partenariat de cent ans à Calgary

Volodymyr Zelensky et le Premier ministre canadien Mark Carney scellent un partenariat centenaire à Calgary, accompagné d’un accord de défense aérienne de 350 millions de dollars. Ce soutien vise à renforcer la coopération militaire et économique, alors que Zelensky intensifie ses efforts pour garantir le soutien occidental face à la menace russe.

Volodymyr Zelensky et le Premier ministre canadien Mark Carney ont signé jeudi une déclaration de partenariat centenaire entre leurs deux pays, assortie d’un accord de défense aérienne de 350 millions de dollars canadiens.

La cérémonie s’est tenue à Calgary, où le président ukrainien est arrivé mercredi soir pour une série de réunions qualifiées d’« importantes » par son entourage. Au programme : défense, énergie et coopération économique, selon la déclaration préalable de Mark Carney.

Sur le volet militaire, les deux dirigeants ont annoncé la finalisation d’un accord portant sur la livraison d’intercepteurs de défense aérienne via le mécanisme américain dit « Jumpstart ». Le montant du paquet s’élève à environ 350 millions de dollars canadiens, soit quelque 218 millions d’euros. « C’est un paquet très important de défense aérienne, et c’est crucial », a déclaré Zelensky, exprimant sa gratitude à l’égard d’Ottawa.

Carney a rappelé que le Canada a fourni depuis 2022 l’équivalent de 26 milliards de dollars canadiens, soit près de 16 milliards d’euros, en soutien à l’Ukraine, couvrant notamment les systèmes énergétiques. « Nous fournirons davantage de soutien », a-t-il promis.

Le Premier ministre a également évoqué les liens historiques qui unissent les deux pays. « Les Ukrainiens ont contribué à bâtir cette province, ce pays. Le Canada aidera à reconstruire l’Ukraine quand la paix viendra », a-t-il dit, en référence à l’Alberta, dont Calgary est la plus grande ville. Plus d’un million de Canadiens sont d’origine ukrainienne.

Cette visite intervient au lendemain des funérailles du roi Harald V de Norvège, auxquelles Zelensky avait assisté. Son avion avait alors été retardé par une incursion de drone. Le président ukrainien multiplie les déplacements pour sécuriser le soutien de ses alliés avant l’hiver, période durant laquelle la Russie intensifie traditionnellement ses frappes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

Sur le front, Zelensky a indiqué que l’Ukraine a frappé dans la nuit une raffinerie de pétrole dans la région russe de Yamalo-Nenets ainsi qu’un port en Daghestan. Du côté russe, le gouverneur de la région de Voronej a signalé la mort d’une femme à Borisoglebsk, tuée par des débris de drone, et la destruction d’au moins 19 appareils. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu 448 drones ukrainiens au total durant la nuit.

En Ukraine, des frappes russes ont touché des bâtiments appartenant à un grand producteur alimentaire à Dnipro, faisant au moins deux morts selon les autorités locales. Dans la région d’Odessa, une attaque de drone contre un cargo a coûté la vie à deux membres d’équipage azerbaïdjanais. Deux autres marins ont été hospitalisés à Tchornomorsk. Kiev a attribué cette frappe à la Russie ; Bakou n’a pas désigné de responsable.

Zelensky a par ailleurs signalé son souhait de rencontrer le président américain Donald Trump avant la fin du mois de septembre sur ces mêmes questions de défense.