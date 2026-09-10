La Finlande achève sa clôture de 200 km à la frontière russe

Helsinki a achevé une barrière de 200 km le long de sa frontière avec la Russie, en réponse à des menaces d'activités hybrides. Coûtant 356 millions d'euros, elle intègre également des technologies de surveillance. La ministre de l'Intérieur envisage déjà son extension et demande un soutien financier de l'UE pour des projets similaires.

Helsinki a finalisé la construction d’une barrière de sécurité de 200 kilomètres le long de sa frontière avec la Russie, pour un coût total de 356 millions d’euros. L’ouvrage, concentré dans le sud-est du pays, répond aux craintes d’activités hybrides russes et à l’instrumentalisation de la migration.

La Finlande partage 1 340 kilomètres de frontière avec la Russie, la plus longue de l’OTAN avec ce pays. Sur ce tracé, 200 kilomètres sont désormais protégés par une clôture de 4,5 mètres de hauteur, équipée de caméras et de capteurs de mouvement. Les travaux, lancés au lendemain de l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine, ont été officiellement achevés ce lundi.

La ministre de l’Intérieur Mari Rantanen a présenté l’ouvrage lors d’un point presse tenu près du poste-frontière de Nuijamaa, dans le sud-est du pays. « Aujourd’hui, la situation est calme mais tendue, et nous ne savons vraiment pas ce que demain nous réserve », a-t-elle déclaré. « Cela peut changer très rapidement et c’est pourquoi nous devons être très bien préparés. »

La construction a coûté 356 millions d’euros. Les gardes-frontières finlandais estiment les frais de maintenance annuels entre 2 et 3 millions d’euros. Erkki Matilainen, responsable du projet au sein de cette institution, a justifié le recours à une barrière physique malgré les progrès des technologies de drones : elle reste, selon lui, « la meilleure solution pour la gestion des flux de personnes ».

Le contexte politique a pesé lourd dans la décision de construire cet ouvrage. Fin 2023, plus de 1 300 migrants dépourvus de visas s’étaient présentés à la frontière orientale finlandaise. Helsinki avait alors accusé Moscou d’orchestrer l’acheminement de ressortissants de pays tiers vers ce point de passage, dans le cadre d’une « guerre hybride ». Le Kremlin avait rejeté cette accusation. La Finlande avait fermé sa frontière terrestre avec la Russie à la fin de cette même année, et elle est restée fermée depuis, à l’exception d’une brève réouverture de deux points de passage en décembre.

Mari Rantanen a évoqué la possibilité de prolonger la clôture au-delà des 200 kilomètres actuels. Elle a également réclamé un soutien financier accru de l’Union européenne pour les États membres situés le long de la frontière orientale du bloc. « Ce dont nous avons particulièrement besoin, ce sont des financements européens pour les États membres de l’Est, afin que des projets comme celui-ci puissent être financés », a-t-elle affirmé.

Sur le plan législatif, Helsinki a proposé la semaine dernière de prolonger sa loi sur la sécurité des frontières jusqu’à fin 2028. Ce texte autorise la Finlande, dans des circonstances exceptionnelles, à restreindre la réception de demandes d’asile dans certaines zones frontalières lorsque sa souveraineté ou sa sécurité nationale est jugée menacée. Des juristes alertent sur le risque de contradiction avec les engagements internationaux du pays en matière de droits humains et avec le droit de l’Union européenne.

La Finlande n’est pas seule dans cette démarche. Des barrières comparables ont été érigées sur l’ensemble du flanc oriental de l’OTAN et de l’Union européenne, à mesure que les pays frontaliers de la Russie et de la Biélorussie renforcent leurs dispositifs de sécurité.