Israël ferme le consulat britannique à Jérusalem après des sanctions sur les colonies

Israël ferme le consulat britannique à Jérusalem en réponse à des sanctions commerciales imposées par douze pays européens sur ses colonies en Cisjordanie. Cette décision s’accompagne d'autres mesures, comme l'expulsion de représentants britanniques de missions en relation avec Gaza. Les tensions s'intensifient autour des constructions de logements dans la région.

Après l’annonce par douze pays européens de restrictions commerciales visant les colonies israéliennes en Cisjordanie, Israël a ordonné la fermeture du consulat du Royaume-Uni à Jérusalem. Le ministre britannique des Affaires étrangères juge ces représailles « regrettables et préjudiciables ».

La riposte israélienne n’a pas tardé. Mardi, après que le Royaume-Uni, la France et dix autres pays européens ont annoncé leur intention d’imposer des restrictions commerciales aux colonies israéliennes en Cisjordanie, Israël a ordonné la fermeture du consulat britannique à Jérusalem. Une mesure que le ministre britannique des Affaires étrangères, Ed Miliband, a qualifiée de « regrettable et préjudiciable » sur BBC Radio mercredi.

« Nous nous attendions à ce que cela puisse arriver, car nous avons vu d’autres pays, les Néerlandais par exemple, qui avaient annoncé des sanctions et avaient subi ces représailles d’Israël », a-t-il déclaré. Miliband avait anticipé la réaction, sans pour autant renoncer aux mesures annoncées.

Les représailles israéliennes vont au-delà de la seule fermeture consulaire. Tel Aviv a également annoncé l’expulsion des représentants britanniques d’un centre chargé de surveiller le cessez-le-feu à Gaza, négocié par les États-Unis, l’interdiction des formations britanniques destinées aux forces de l’Autorité palestinienne, et le refus d’entrée sur son territoire à douze ressortissants britanniques, pour la plupart des députés.

Sur la question du renseignement, Miliband a écarté tout risque de rupture : « Nous avons des relations importantes en matière de renseignement et de sécurité avec Israël et je suis convaincu qu’elles se poursuivront. » Il a également réaffirmé la volonté britannique de coopérer avec ses partenaires israéliens face aux menaces iraniennes.

Le ministre a par ailleurs rejeté les critiques du grand rabbin du Royaume-Uni, Ephraim Mirvis, qui avait qualifié mardi ces sanctions de « guère plus qu’un étendard politique » et évoqué « une journée particulièrement sombre pour les Juifs britanniques », estimant qu’elles risquaient d’alimenter l’extrémisme qu’elles prétendent combattre.

La coalition des douze pays signataires comprend le Canada, le Danemark, la Finlande, l’Islande, l’Irlande, la Norvège, la Pologne, le Portugal, l’Espagne et la Suède, aux côtés du Royaume-Uni et de la France. Dans une déclaration commune, leurs ministres des Affaires étrangères ont jugé que « les actions du gouvernement israélien en Cisjordanie sapent la possibilité d’une solution à deux États », dénonçant des « niveaux sans précédent de violence de colons et d’expansion des colonies ».

Ces annonces font suite à la mise en appel d’offres, le mois dernier, d’environ 1 200 logements en Cisjordanie par le gouvernement israélien. Ces constructions, prévues dans la zone E1, isoleraient davantage Jérusalem-Est du reste du territoire palestinien, selon les organisations de défense des droits humains. Les colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales au regard du droit international. On y dénombrait environ 737 000 colons en octobre 2024, selon le Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme.