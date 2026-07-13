L’Union européenne envisage de restreindre les échanges commerciaux avec les colonies israéliennes

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne doivent examiner lundi la possibilité d’adopter de nouvelles mesures visant à limiter les échanges commerciaux avec les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Selon des diplomates et des responsables européens, les discussions porteront sur l’existence d’un soutien suffisant parmi les États membres pour faire avancer ces propositions.

Le débat s’appuiera sur un document confidentiel préparé par la Commission européenne. Ce texte présente plusieurs options destinées à encadrer davantage les importations en provenance des colonies israéliennes, dans le cadre d’une réflexion sur les relations commerciales entre l’Union européenne et ces territoires.

Parmi les pistes étudiées figure notamment la mise en place d’un système de licences d’importation pour les produits issus des colonies. D’autres mesures sont également envisagées, même si les responsables européens n’ont pas rendu public l’ensemble des propositions contenues dans le document.

Les colonies israéliennes en Cisjordanie sont considérées comme illégales au regard du droit international par une grande partie de la communauté internationale, une position qu’Israël conteste. La question fait régulièrement l’objet de tensions diplomatiques entre l’Union européenne et le gouvernement israélien.

Les discussions prévues à Bruxelles devraient permettre d’évaluer si une majorité d’États membres est prête à soutenir un durcissement des règles commerciales concernant les colonies. Aucune décision définitive n’est toutefois attendue à l’issue de cette réunion des ministres des Affaires étrangères.