Les packs d’eau ne seront finalement pas interdits à la vente dans l’Union européenne

Les packs d’eau en bouteille ne disparaîtront pas des rayons des supermarchés européens le 12 août 2026. Contrairement à une affirmation relayée sur les réseaux sociaux par l’eurodéputée du Rassemblement national Virginie Joron, aucune réglementation européenne ne prévoit l’interdiction des emballages permettant de transporter les packs d’eau.

À l’origine de cette polémique figure le règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR), publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 janvier 2025. Ce texte, qui entre en application le 12 août 2026, vise à réduire les emballages plastiques inutiles et à limiter les déchets. Il prévoit notamment de nouvelles règles concernant certains films plastiques utilisés pour regrouper les produits.

Une exemption est prévue pour les packs d’eau

Contrairement à ce qui a été affirmé sur X, les packs d’eau bénéficient d’une dérogation spécifique. Les emballages dotés d’une poignée ou conçus pour faciliter le transport des bouteilles ne sont pas concernés par les interdictions prévues par le règlement européen.

La publication de Virginie Joron, accompagnée d’une image générée par intelligence artificielle montrant un consommateur portant difficilement plusieurs bouteilles d’eau, a été vue plus de 200 000 fois. Elle laissait entendre que les consommateurs seraient contraints d’acheter leurs bouteilles à l’unité, une affirmation démentie par le contenu du texte européen.

Une désinformation autour des normes européennes

Pour le consultant en affaires européennes Yves Bertoncini, cité par Franceinfo, cette polémique illustre un cas classique de mésinformation autour des réglementations de l’Union européenne. Selon lui, certaines normes européennes peuvent effectivement faire débat, mais elles sont aussi régulièrement déformées ou présentées de manière inexacte dans le débat public.

Le règlement PPWR continue par ailleurs d’évoluer. La Commission européenne dispose jusqu’au 12 février 2027 pour préciser la liste définitive des emballages concernés par les restrictions ainsi que les différentes exceptions prévues. À ce stade, aucune interdiction des packs d’eau destinés aux consommateurs n’est envisagée.