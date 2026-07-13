— France-Espagne : l’arbitre qui avait expulsé Miguel Almirón pour s’être couvert la bouche dirigera la demi-finale

La FIFA a officialisé la désignation d’Ivan Barton pour arbitrer la première demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l’Espagne, programmée mardi à 21 heures. L’arbitre salvadorien de 35 ans aura la responsabilité de diriger l’une des affiches les plus attendues du tournoi, avec une place en finale à la clé. Habitué des grandes compétitions internationales, Ivan Barton fait partie des arbitres les plus expérimentés de la zone Concacaf. Depuis le début de sa carrière au plus haut niveau, il a dirigé près de 280 rencontres, dont plusieurs finales de la Ligue des champions de la Concacaf. Le rendez-vous entre la France et l’Espagne constituera son septième match dans une phase finale de Coupe du monde.

Une décision qui rappelle un épisode marquant du tournoi

Le nom d’Ivan Barton n’est pas inconnu des suiveurs de cette Coupe du monde. Durant la compétition, il avait été au centre de l’attention après avoir expulsé Miguel Almirón lors d’un match du Paraguay. Le milieu offensif avait reçu un carton rouge après s’être couvert la bouche avec la main au moment de s’adresser à un adversaire et à l’arbitre. Cette sanction faisait suite à l’application d’une nouvelle règle mise en place par la FIFA pour lutter contre les insultes, les propos discriminatoires et les tentatives d’empêcher l’identification des auteurs d’injures sur les images de télévision. Cette décision arbitrale avait suscité de nombreux commentaires, certains saluant une application stricte du règlement, d’autres jugeant la sanction particulièrement sévère.

Une demi-finale sous haute tension

La rencontre entre la France et l’Espagne s’annonce particulièrement intense. Les deux sélections figurent parmi les équipes les plus convaincantes de ce Mondial et se disputeront une place en finale. Dans un contexte où chaque décision arbitrale peut avoir une influence déterminante, la désignation d’Ivan Barton sera observée de près. Le Salvadorien devra gérer une rencontre à très forte pression, avec des joueurs de classe mondiale et un enjeu sportif considérable. Après avoir marqué les esprits avec l’expulsion de Miguel Almirón, Ivan Barton sera de nouveau sous les projecteurs lors de cette demi-finale entre les Bleus et la Roja.