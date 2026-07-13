Syrie : le nouveau Parlement tient sa première séance depuis la chute de Bachar al-Assad

Le nouveau Parlement syrien s’est réuni dimanche pour la première fois à Damas, près de 19 mois après le renversement de l’ancien président Bachar al-Assad par les rebelles dirigés par l’actuel président Ahmed al-Sharaa. Cette séance inaugurale marque une nouvelle étape de la transition politique engagée dans le pays, même si les pouvoirs de l’Assemblée restent limités.

Lors de son discours devant les parlementaires, Ahmed al-Sharaa a appelé les élus à faire de cette institution « un modèle de responsabilité et de compétence » ainsi qu’« une plateforme pour la vérité et la justice ». Il a également affirmé que la Syrie était en train « d’écrire une histoire glorieuse » et que les dirigeants avaient la responsabilité de reconstruire à la fois l’État et la société.

Le nouveau Parlement est composé de membres désignés selon un système mixte. Les deux tiers des députés ont été choisis par des collèges électoraux régionaux, tandis que le dernier tiers a été directement nommé par le président Ahmed al-Sharaa. Quatre sièges demeurent vacants, dont trois réservés à la province de Sweida.

Malgré son installation, l’Assemblée est perçue comme disposant de prérogatives limitées dans un système politique largement présidentiel. Elle devrait néanmoins jouer un rôle central dans la mise en place d’un comité chargé de rédiger une nouvelle Constitution, l’une des principales étapes de la transition institutionnelle.

La création de ce Parlement est considérée comme un test de la volonté d’Ahmed al-Sharaa de bâtir un système politique plus inclusif après des décennies de pouvoir concentré entre les mains de la famille Assad. Les prochains mois seront déterminants pour mesurer la portée réelle des réformes promises et le rôle que pourra jouer cette nouvelle Assemblée dans l’avenir politique de la Syrie.