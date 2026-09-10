Agression sexuelle au Vélodrome pendant OM-Paris FC: une supportrice porte plainte, l’OM épluche les images de vidéosurveillance

Une supportrice de l’Olympique de Marseille a décidé de porter plainte après avoir dénoncé une agression sexuelle présumée dans les tribunes du Vélodrome, dimanche 6 septembre, pendant la rencontre de Ligue 1 entre l’OM et le Paris FC⁠, remportée 3-2 par le club parisien. La jeune femme affirme avoir découvert de la semence sur ses vêtements après qu’un homme s’est placé derrière elle dans le Virage Nord.

L’affaire est désormais susceptible de prendre une tournure judiciaire. La supportrice devait se rendre mercredi dans un commissariat de Marseille afin de déposer plainte et remettre les éléments matériels en sa possession.

Elle découvre des traces sur son t-shirt et son pantalon

Abonnée de longue date et habituée du Vélodrome, la supportrice se trouvait dans le Virage Nord, dans la zone occupée par les Dodgers. Selon son témoignage publié sur les réseaux sociaux, un homme s’est installé derrière elle pendant la rencontre.

Elle explique avoir senti quelque chose l’effleurer avant de découvrir, au moment de tirer son t-shirt vers l’arrière, un liquide sur ses vêtements. « J’ai les doigts mouillés. Je regarde mon papa et j’avais une trace de semence d’homme sur tout mon t-shirt et le haut de mes fesses, sur mon pantalon », raconte-t-elle.

La jeune femme indique avoir d’abord pensé à un crachat avant d’écarter cette hypothèse. « C’était extrêmement visqueux et la semence d’homme a une odeur particulière. Il n’y avait pas de doute », affirme-t-elle.

« Je me suis sentie sale »

La supportrice raconte le choc provoqué par cette découverte. « Je me suis sentie sale, comme une merde », explique-t-elle. Elle affirme avoir terminé la rencontre avant de se rendre aux toilettes et d’alerter la sécurité du stade.

Elle a ensuite contacté la police ainsi que les responsables des Dodgers. Elle a notamment fourni des éléments sur la tenue vestimentaire de l’homme qu’elle soupçonne d’être à l’origine des faits.

L’OM examine les images des caméras du Vélodrome

L’Olympique de Marseille a rapidement été informé de l’affaire. Le club a commencé à examiner les images de vidéosurveillance du stade afin de tenter d’identifier l’homme qui se trouvait derrière la supportrice.

L’OM a également pris contact avec elle et lui a proposé de l’accompagner dans ses démarches. Le club assure qu’il « mettra à disposition tous les éléments en sa possession » et qu’il collaborera avec les autorités compétentes.

L’affaire intervient après une soirée particulièrement agitée au Vélodrome. Outre la défaite 3-2 de l’OM face au Paris FC⁠, plusieurs banderoles très hostiles à Frank McCourt ont été déployées dans les tribunes, dont une demandant si le propriétaire américain était « menteur ou incompétent »⁠.

Les Dodgers accompagnent la supportrice

Christian Cataldo, président des Dodgers, a confirmé la mobilisation de son groupe. « Cette situation est inédite. On s’en occupe activement, en collaboration avec le club et en contact étroit avec cette dame », a-t-il déclaré.

La supportrice doit également être reçue par l’Olympique de Marseille. Le club entend l’accompagner dans la suite de ses démarches. L’exploitation des images de vidéosurveillance pourrait permettre d’identifier l’homme décrit par la jeune femme et de fournir des éléments aux enquêteurs.