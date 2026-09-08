Trois tableaux de Renoir volés au musée de Cagnes-sur-Mer pour 9 millions d’euros

Deux cambrioleurs ont soustrait quatre tableaux au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, abandonnant une toile en fuyant, pour un préjudice estimé à neuf millions d'euros. Ce vol s'inscrit dans une tendance alarmante de vols dans les musées français, incitant le ministère de la Culture à adopter des mesures de sécurité supplémentaires.

Deux cambrioleurs se sont introduits tôt mardi matin dans le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, près de Nice, et ont emporté quatre tableaux avant d’en abandonner un dans leur fuite. Le préjudice est estimé à neuf millions d’euros.

L’alarme a retenti à 5h48, ce mardi matin. Cinq minutes plus tard, la police municipale de Cagnes-sur-Mer était déjà sur place. Trop tard pour empêcher le vol : deux individus venaient de quitter le musée Renoir avec quatre œuvres sous le bras. Repérés grâce aux caméras de vidéoprotection, ils ont pris la fuite en abandonnant l’une des toiles dans leur course.

Le maire Rassemblement national de la ville, Bryan Masson, a confirmé les faits dans un communiqué, chiffrant le préjudice à neuf millions d’euros. « S’attaquer au musée Renoir, c’est s’attaquer à une part de l’histoire et du patrimoine de Cagnes-sur-Mer. Ces faits sont particulièrement graves », a-t-il déclaré.

Fondé en 1960 dans la dernière demeure du peintre Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), le musée conserve le mobilier d’origine, le chevalet et le fauteuil roulant de l’artiste, ainsi que des portraits, des paysages et des nus de sa main.

Les vols se multiplient dans les musées français. Moins d’un an plus tôt, le Louvre avait été la cible d’un casse spectaculaire au cours duquel les huit joyaux de la Couronne de France avaient disparu de la galerie d’Apollon, sans être retrouvés depuis. Fin juillet, un collier en or du Trésor de Vix, pièce celte vieille de 2 500 ans, avait été dérobé en pleine matinée au musée de Châtillon-sur-Seine, déjà visé par deux tentatives précédentes. Début juillet, des bijoux estimés à plus de 4,5 millions d’euros avaient été subtilisés au musée Lalique de Wingen-sur-Moder, au nord de Strasbourg.

Face à cette série, le ministère de la Culture a présenté en juillet un plan de 33 mesures. L’une d’elles préconise de retirer temporairement des vitrines les pièces les plus vulnérables, pour les « mettre à l’abri, dans des lieux adaptés qui seront identifiés pour chaque département, dans l’attente de la sécurisation de leur présentation ».