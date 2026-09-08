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Tué à son domicile dans l’Yonne : deux hommes placés en détention provisoire

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Tué à son domicile dans l’Yonne : deux hommes placés en détention provisoire
Tué à son domicile dans l’Yonne : deux hommes placés en détention provisoire

Deux hommes ont été mis en examen après la découverte du corps d’un homme de 48 ans à son domicile de Brienon-sur-Armançon, dans le nord de l’Yonne. La victime, qui n’était pas connue des services judiciaires, a été retrouvée morte vendredi dans des circonstances faisant désormais l’objet d’une enquête criminelle.

Selon les premières constatations communiquées par la procureure de la République d’Auxerre, Marie-Denise Pichonnier, le décès aurait été provoqué par plusieurs coups portés à la tête. Cette hypothèse doit encore être confirmée par le rapport d’autopsie, dont les conclusions permettront de préciser les causes et les circonstances de la mort.

Deux qualifications criminelles distinctes

Un suspect âgé de 34 ans a été mis en examen pour homicide volontaire. Un second homme de 43 ans est poursuivi pour complicité de meurtre. Tous deux ont été placés en détention provisoire dans l’attente de la poursuite des investigations.

L’auteur présumé des coups ne possède aucun antécédent judiciaire. Le second suspect avait déjà été condamné pour des infractions routières et pour usage de stupéfiants. Le parquet précise toutefois qu’aucun élément recueilli à ce stade ne permet de privilégier la piste d’un règlement de comptes lié au trafic de drogue.

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