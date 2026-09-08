Laurent Ruquier règle ses comptes avec Catherine Barma: «Elle ne m’a plus jamais adressé la parole»

Laurent Ruquier évoque sa rupture amère avec Catherine Barma, sa productrice, après vingt ans de collaboration et l'arrêt d'On n’est pas couché. Les relations restent tendues, marquées par des accusations mutuelles et des conflits financiers qui ont conduit à une bataille judiciaire, aboutissant à une condamnation de Ruquier à verser près de 1,5 million d’euros.

Vingt ans de collaboration, plusieurs émissions devenues emblématiques de France 2 et une séparation qui s’est terminée devant les tribunaux. Invité de Télématin, la suite sur France 2, Laurent Ruquier est revenu sans détour sur sa relation désormais inexistante avec Catherine Barma, sa productrice historique. L’animateur assure que les deux anciens partenaires ne se parlent toujours plus, six ans après l’arrêt d’On n’est pas couché.

« Catherine Barma ne m’a plus jamais adressé la parole », affirme Laurent Ruquier. Une phrase qui résume l’état des relations entre deux personnalités qui ont pourtant travaillé ensemble pendant près de deux décennies.

« Moi, je suis capable, contrairement à elle… »

Laurent Ruquier ne cache pas qu’il serait, de son côté, disposé à renouer le dialogue. « Moi, je suis capable, contrairement à elle… », explique-t-il au cours de l’entretien, en laissant entendre que le blocage ne viendrait pas de lui. La rupture est d’autant plus dure que Catherine Barma a longtemps été indissociable de la carrière télévisuelle de Laurent Ruquier. Ensemble, ils ont notamment travaillé sur On a tout essayé, On n’a pas tout dit, On n’demande qu’à en rire et surtout On n’est pas couché. Lancée en 2006, cette dernière émission a occupé pendant quatorze saisons la deuxième partie de soirée du samedi sur France 2.

Le programme a également marqué durablement le paysage médiatique, notamment grâce à ses chroniqueurs et à ses confrontations parfois très musclées avec les invités. En 2015, Laurent Ruquier s’en était notamment pris avec humour à plusieurs de ses anciens chroniqueurs d’⁠On n’est pas couché⁠.

L’arrêt de On n’est pas couché a fait exploser leur relation

Tout bascule en 2020. Laurent Ruquier décide de mettre fin à On n’est pas couché. Derrière l’arrêt du programme se joue également la fin de son association avec Catherine Barma. L’animateur choisit ensuite Philippe Thuillier pour produire On est en direct, son nouveau rendez-vous du samedi soir.

À l’époque, le conflit devient rapidement public. Laurent Ruquier emploie des mots particulièrement violents pour évoquer son ancienne productrice. Il qualifie son comportement de « grossier, pathétique et lâche » et l’accuse également d’« hypocrisie », de « lâcheté » et de « vénalité ». Il lâche même : « J’aurais dû croire Frédéric Lopez et Thierry Ardisson. Avec elle, ça ne peut que mal se terminer. » Des déclarations qui donnent alors la mesure de la rupture entre les deux anciens partenaires.

Une guerre autour de l’argent et des salariés

Le différend prend ensuite une dimension financière et judiciaire. Catherine Barma reproche notamment à Laurent Ruquier une rupture brutale de leur relation commerciale après l’arrêt d’On n’est pas couché. Plusieurs salariés de sa société Tout sur l’écran sont concernés par des licenciements économiques.

Laurent Ruquier a, de son côté, réclamé 315 891 euros qu’il estimait lui être dus au titre de la coproduction de l’émission. « L’argent qui a été versé par France 2 a été versé sur la société de Catherine Barma, mais il n’y a rien qui me soit revenu ! », expliquait-il en 2021.

L’affaire arrive devant le tribunal de commerce de Paris. En juin 2022, les sociétés de Laurent Ruquier sont condamnées à verser 999 715 euros à la société de Catherine Barma : 780 340 euros pour la perte de marge liée à l’insuffisance du préavis et 219 375 euros au titre des licenciements économiques provoqués par la rupture.

Ruquier : « Je ne voudrais pas qu’on croie que je suis le méchant »

Laurent Ruquier conteste vivement cette première décision. « Je ne voudrais pas qu’on croie que je suis le méchant dans cette histoire », explique-t-il alors.

Il défend également sa version de la rupture : « Si elle avait souhaité continuer le samedi soir, elle en avait la possibilité. Et ce point n’a pas été retenu dans le jugement. » Puis il adresse un avertissement particulièrement piquant à ceux qui pourraient travailler avec Catherine Barma : « Les prochains animateurs avec qui elle souhaite travailler sont prévenus : faites bien attention à vos contrats. »

En appel, la facture grimpe à 1,5 million d’euros

L’appel engagé par Laurent Ruquier ne lui permet pas d’inverser la situation. En janvier 2025, il est condamné en appel à verser environ 1,5 million d’euros à son ancienne productrice. Une issue judiciaire particulièrement lourde pour un tandem qui avait longtemps constitué l’une des associations les plus solides de France Télévisions.

Le parcours de l’animateur s’est depuis poursuivi loin de Catherine Barma. Après France 2, BFMTV puis RTL et T18, Laurent Ruquier a récemment décidé de tourner la page de son émission sur T18⁠.

Six ans plus tard, toujours aucun dialogue

Son passage dans Télématin, la suite montre surtout que le temps n’a pas permis de rétablir les relations. Après 20 ans de collaboration, une rupture publique, des accusations particulièrement sévères et plusieurs années de bataille judiciaire, Laurent Ruquier et Catherine Barma restent séparés par un silence total. Six ans après la fin de On n’est pas couché, Laurent Ruquier assure donc que rien n’a changé. Lui dit être capable de reprendre contact. Catherine Barma, selon lui, ne l’a jamais fait…