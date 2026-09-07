Mort de Michel Paulin à 92 ans: la voix mythique des «Mystérieuses Cités d’Or» s’est éteinte

Michel Paulin est mort à l’âge de 92 ans. Le comédien français restera indissociable d’une voix qui a marqué toute une génération : celle qui ouvrait chaque épisode des Mystérieuses Cités d’Or. Né à Nantes le 24 septembre 1933, il avait mené une longue carrière au théâtre, à la télévision et surtout dans le doublage. Sa disparition frappe à nouveau le monde du doublage français, moins d’un an après la mort de Jackie Berger, qui prêtait notamment sa voix à Esteban dans Les Mystérieuses Cités d’Or.

La voix qui ouvrait chaque épisode des « Mystérieuses Cités d’Or »

Diffusée pour la première fois en France en 1983 sur Antenne 2, la série comptait 39 épisodes dans sa première saison. Tous débutaient par la célèbre narration de Michel Paulin, immédiatement reconnaissable : « Le XVIe siècle. Des quatre coins de l’Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. »

Quelques secondes suffisaient à installer l’univers d’Esteban, Zia, Tao, Mendoza et du Grand Condor. Plus de quarante ans après la première diffusion du dessin animé, cette introduction reste l’un des souvenirs les plus forts de la série. Michel Paulin participait également au doublage de la série, en prêtant notamment sa voix au personnage de Ketcha.

Du Conservatoire au théâtre avant le doublage

Michel Paulin avait été formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, dont il était sorti en 1961. Il avait ensuite joué dans de nombreuses pièces, notamment dans le répertoire classique, avant de travailler également comme metteur en scène. Il était apparu à la télévision dans Les Cinq Dernières Minutes et au cinéma dans des films comme Dany la ravageuse ou Nuits rouges. Mais c’est sa voix qui allait progressivement devenir son principal instrument de travail et le rendre familier de millions de spectateurs.

Jack Nicholson, Donald Sutherland, Harvey Keitel…

Au cinéma, Michel Paulin avait doublé plusieurs immenses acteurs américains. Il avait notamment été l’une des voix françaises de Jack Nicholson, qu’il doublait dans Chinatown, sorti en 1974. Il avait également prêté sa voix à Donald Sutherland ou encore Harvey Keitel. Une carrière qui le place parmi ces comédiens dont le nom et le visage restent parfois méconnus du grand public, alors que leur voix accompagne pendant plusieurs décennies les plus grandes stars internationales.

Le doublage français a perdu plusieurs figures importantes ces dernières années, parmi lesquelles Emmanuel Karsen, célèbre voix française de Sean Penn ou encore Benoît Allemane, voix française emblématique de Morgan Freeman.

Une voix familière de « Dallas » et « New York, police judiciaire »

Michel Paulin avait également énormément travaillé pour les séries télévisées. Il était notamment la voix française de Ted Shackelford, l’interprète de Gary Ewing dans Dallas et Côte Ouest. Il avait surtout accompagné pendant de nombreuses années Sam Waterston, notamment dans le rôle du procureur Jack McCoy dans New York, police judiciaire. Sa voix pouvait aussi être entendue derrière Mike Farrell dans Desperate Housewives. Cette activité considérable dans le doublage avait permis à Michel Paulin de traverser les générations, des dessins animés des années 1980 aux grandes séries américaines diffusées plusieurs décennies plus tard.

Une nouvelle grande figure du doublage disparaît

Michel Paulin aurait fêté ses 93 ans le 24 septembre. Sa mort, trois semaines avant son anniversaire, fait disparaître une nouvelle voix emblématique du cinéma et de la télévision française. Le monde de la culture a été particulièrement endeuillé ces derniers jours, avec notamment la mort de Jean-Paul Rappeneau à 94 ans. Mais pour toute une génération, Michel Paulin restera avant tout celui qui, à chaque épisode des Mystérieuses Cités d’Or, faisait basculer les téléspectateurs en quelques mots vers le Nouveau Monde, la Cordillère des Andes et la légende des mystérieuses cités d’or.