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La France et la Corée du Sud investissent un milliard d’euros dans le cinéma

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La France et la Corée du Sud investissent un milliard d'euros dans le cinéma
La France et la Corée du Sud investissent un milliard d'euros dans le cinéma

Emmanuel Macron a annoncé dimanche l’ouverture du premier sommet international consacré à l’avenir du cinéma, organisé dans les Alpes-Maritimes. Le président français a dévoilé la création d’un fonds de soutien à la création doté d’un milliard d’euros sur cinq ans, porté conjointement avec la Corée du Sud. Ce sommet Lumière rassemble les acteurs de la filière image autour des défis qui menacent le secteur.

Un nouveau multilatéralisme face aux plateformes

Le chef de l’État a appelé à la mise en place d’un nouveau multilatéralisme pour protéger le cinéma. Les plateformes de streaming et l’intelligence artificielle bouleversent les modèles économiques traditionnels. Les créateurs doivent trouver des moyens de préserver leur autonomie face à ces transformations rapides qui fragilisent les équilibres du secteur.

Ce fonds international marque une volonté de collaboration inédite entre Paris et Séoul. Les deux pays partagent une ambition commune : défendre la diversité culturelle et garantir les conditions de production des œuvres cinématographiques. L’initiative portée par la France vise à fédérer d’autres nations autour de cet enjeu stratégique pour la création audiovisuelle mondiale.

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