«Jupiter» : le bunker secret de l’Élysée ouvre ses portes dans un thriller sous menace nucléaire

La première bande-annonce de Jupiter vient d’être dévoilée. Pour son premier long métrage comme réalisateur, Alexandre Smia plonge Denis Ménochet dans les entrailles de l’Élysée et au cœur d’une crise internationale susceptible de conduire à une guerre nucléaire. Le thriller politique, également porté par André Dussollier et Reda Kateb, sortira dans les salles françaises le 18 novembre 2026.

Le film sera auparavant présenté à la 83e Mostra de Venise, où il figure dans la sélection hors compétition. Sa projection officielle est programmée vendredi 4 septembre.

Denis Ménochet devient président de la République

Dans Jupiter, Denis Ménochet incarne Paul Archambault, un président français fraîchement élu qui doit affronter une situation d’une extrême gravité. Le président russe vient d’être victime d’une tentative d’assassinat et Moscou répond en lançant un ultimatum nucléaire contre un pays allié de la France.

La menace d’une escalade militaire pousse le chef de l’État à réunir les principaux responsables militaires et politiques français dans l’un des lieux les plus secrets du pouvoir : le Poste de commandement Jupiter, installé sous le palais de l’Élysée.

C’est là, à l’abri des regards, que Paul Archambault doit prendre une décision susceptible de déterminer la suite du conflit et d’éviter une guerre nucléaire.

La bande-annonce plonge dans les entrailles du pouvoir

Les premières images dévoilées par SND installent immédiatement l’atmosphère du film : couloirs sécurisés, salles de commandement, responsables politiques et militaires sous tension et président isolé face au poids de sa fonction.

Jupiter adopte ainsi les codes du thriller politique et du huis clos. L’action se concentre largement dans le bunker présidentiel, avec une question au centre du scénario : jusqu’où un président français peut-il aller lorsqu’une puissance nucléaire menace directement un allié de la France ?

Le Poste de commandement Jupiter n’est d’ailleurs pas une invention créée pour les besoins du scénario. Il désigne le centre de commandement sécurisé de l’Élysée destiné notamment à permettre au chef de l’État d’exercer ses responsabilités liées à la dissuasion nucléaire.

André Dussollier, Reda Kateb, Dominique Blanc : un casting impressionnant

Autour de Denis Ménochet, Alexandre Smia a réuni une importante distribution française. André Dussollier, qui avait notamment rejoint RTL pour prêter sa voix à une nouvelle émission⁠, fait partie des principaux rôles aux côtés de Reda Kateb.

Ella Rumpf, Frédéric Pierrot, Céline Sallette, Cédric Kahn, Jérémy Lopez et Dominique Blanc complètent le casting. Clotilde Courau et Pascal Greggory apparaissent également dans le film. Le tournage s’est déroulé en Île-de-France entre juin et août 2025.

Le premier long métrage d’Alexandre Smia

Jupiter marque le passage à la réalisation d’un long métrage pour Alexandre Smia. Le cinéaste possède déjà une solide expérience comme scénariste. Il a notamment travaillé sur Le Bureau des légendes et participé à l’écriture de 13 jours, 13 nuits, le film de Martin Bourboulon avec Roschdy Zem consacré à l’évacuation de l’ambassade de France à Kaboul en août 2021.

Le scénario de Jupiter est signé Alexandre Smia et Thomas Finkielkraut. La production est assurée par Nicolas Dumont et Hugo Sélignac pour Chi-Fou-Mi Productions, avec France 2 Cinéma en coproduction. La musique est composée par Olivier Marguerit et la photographie est confiée à Nicolas Loir.

Une présentation à Venise avant la sortie française

Avant son arrivée dans les cinémas, Jupiter bénéficie d’une exposition internationale importante. Le film a été retenu à la Mostra de Venise 2026, hors compétition, et sera projeté le 4 septembre dans la Sala Grande.

Le public français devra ensuite patienter un peu plus de deux mois. D’une durée annoncée de 1h27, Jupiter sortira le 18 novembre 2026 dans les salles.

Avec son président français enfermé sous l’Élysée, une tentative d’assassinat visant le dirigeant russe et un ultimatum nucléaire susceptible de faire basculer l’Europe dans la guerre, le premier film d’Alexandre Smia fait le choix d’un scénario où la décision présidentielle devient le cœur du suspense.