Laurent Ruquier lâche T18 et tourne la page de “Mask Singer”

Laurent Ruquier ne poursuivra pas son talk-show culturel sur T18 à la rentrée. Arrivé sur la chaîne au moment de son lancement, l’animateur aura tenu une seule saison aux commandes de Chez Ruquier, diffusé le samedi soir. L’émission ne reviendra pas sous sa forme actuelle avec lui en septembre.

T18 perd sa tête d’affiche

Son arrivée avait été l’un des principaux coups médiatiques de T18. Laurent Ruquier avait accompagné les débuts de la chaîne sur la TNT avec un rendez-vous culturel hebdomadaire, pensé autour d’invités, de discussions et d’actualité artistique. La chaîne travaille désormais à lui trouver un successeur pour conserver ce créneau.

Fin de partie aussi pour Mask Singer

Le retrait de Laurent Ruquier ne concerne pas seulement T18. Il ne devrait pas revenir dans le jury de Mask Singer la saison prochaine sur TF1. Il faisait partie des enquêteurs du divertissement aux côtés de Kev Adams, Chantal Ladesou et Michaël Youn lors de la saison 2026.

Priorité absolue au théâtre

Laurent Ruquier veut consacrer davantage de temps au théâtre, un secteur dans lequel il est déjà engagé comme auteur, producteur et directeur. En avril 2026, il a repris la Comédie des Champs-Élysées et le Studio des Champs-Élysées, deux salles parisiennes situées avenue Montaigne.

À noter également que l’animateur conserve ses activités à la radio, sur RTL.